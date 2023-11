Carlo Pietropoli di UeD accusato da un noto dirigente: “Mi ha rotto il naso”, chiesti 50mila euro di danni L’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe sferrato una testata, apparentemente senza motivo, all’indirizzo di un 34enne dirigente di una nota multinazionale. Vicenda penale già prescritta, ma la vittima adesso chiede i danni.

Carlo Pietropoli è un ex tronista che è stato protagonista a Uomini e Donne durante l'epoca del Covid, nell'estate del 2019. La sua storia d'amore con Cecilia Zagarrigo finì dopo poco più di un anno. Adesso è protagonista di un caso di cronaca che rischia di vederlo trascinato in tribunale, accusato per danni tra i 25mila e i 50mila euro da un dirigente di una nota multinazionale. Secondo le accuse, Pietropoli avrebbe sferrato una testata all'indirizzo del professionista, apparentemente senza motivo. Secondo quanto riportato da IlGazzettino, l'uomo avrebbe riportato la rottura del setto nasale con lesioni superiori ai 20 giorni di prognosi.

La vicenda del tronista di Uomini e Donne

Sarebbe accaduto tutto al Marina Club di Jesolo, nelal sera di Santo Stefano del 2015. La vittima, come si apprende dalla richiesta di risarcimento danni, era nel locale in compagnia di una vecchia compagna d'università ritrovata lì per caso. Nella calca del locale, la vittima si stava dirigendo verso la zona dei divanetti più libera ma si sarebbe visto apostrofare da una ragazza alle spalle di muoversi e avanzare il passo. Nel risponderle, da dietro è intervenuto proprio Pietropoli che lo avrebbe spinto e insultato. "Vieni fuori e fai l'uomo", avrebbe detto. A quel punto, Pietropoli dopo averlo afferato per un polso gli ha sferrato una testata al volto dileguandosi tra la folla ma con l'intervento della Polizia, l'ex tronista fu subito identificato.

Le indagini

La denuncia è però rimasta ferma per anni presso la Procura di Venezia fino al decreto penale di condanna, contro il quale Carlo Pietropoli ha presentato opposizione. La vicenda penale è già prescritta, ma la vittima fa sapere al Gazzettino di non volersi arrendere. Per questo, è stata presentata la richiesta di danni, dopo che la mediazione è fallita per la mancata presenza dell'ex tronista all'udienza.