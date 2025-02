Carlo Conti: “Mia nipote sta facendo lo stesso percorso di Bianca Balti, le ha trasmesso forza”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Carlo Conti ha tracciato un bilancio del Festival di Sanremo 2025 appena concluso. Ripercorrendo i giorni della kermesse, il conduttore e direttore artistico si è soffermato sulla presenza di Bianca Balti, che è stata co-conduttrice della seconda serata ed è tornata come ospite durante la finale. La modella, ha spiegato tra le pagine del settimanale Chi, è stata "un esempio e una lezione anche per tanti uomini".

Le parole di Carlo Conti su Bianca Balti: "Ha dato un esempio per tutti"

"Senza dire niente, senza discorsi o monologhi, ha dato un esempio", ha commentato Conti a proposito della presenza di Bianca Balti all'Ariston, che lui stesso ha fortemente voluto. La modella nell'ultimo anno ha affrontato un tumore alle ovaie al terzo stadio e a gennaio ha concluso il primo ciclo di chemioterapia, raccontando sui social passo dopo passo la malattia, pur chiarendo di non voler portare questo al Festival. "Ho pensato a quante donne, soltanto vedendola, hanno ricevuto una forza incredibile ed è stato un esempio e una lezione anche per tanti uomini", ha spiegato il conduttore. E poi ha aggiunto: "Lo dico per certo: ho una nipote che sta facendo lo stesso percorso e mi ha mandato un messaggio in cui parlava della forza che le ha tramesso Bianca".