Bianca Balti a casa dopo Sanremo, la cena con le amiche: "Tre settimane fa l'ultima chemio, mi hanno dato forza"

A cura di Elisabetta Murina

Bianca Balti è tornata a Los Angeles dopo il Festival di Sanremo2 025. La modella è stata co-conduttrice della seconda serata al fianco di Carlo Conti e Cristiano Malgioglio e la sua presenza ha rappresentato un modello per molte donne, come lo stesso conduttore aveva raccontato: "È stata un esempio e una lezione, anche per molti uomini". Una volta rientrata in America, ha festeggiato con le figlie e le amiche, che nell'ultimo anno sono state un punto di riferimento nell'affrontare la malattia.

Bianca Balti e il messaggio alle amiche: "Mi avete dato la forza quando non l'ho avuta"

Tornata a Los Angeles, dove vive con le figlie, Bianca Balti ha voluto festeggiare l'esperienza appena conclusa al Festival di Sanremo 2025 e anche la fine del primo ciclo di chemioterapia, terminata lo scorso gennaio. E così, come ha mostrato tra le sue storie Instagram, la modella è andata a cena con le amiche, che sono state un riferimento fondamentale nell'uomo anno. "Tre settimane fa ho fatto la mia ultima infusione di chemioterapia. Così abbiamo festeggiato. Io e le mie amiche, che sono state al mio fianco passo dopo passo nella malattia. Sono loro che mi hanno dato la forza quando non l'ho avuta", ha scritto in risposta al messaggio che le avevano scritto.

Le amiche hanno regalato alla modella un piccolo albero di ulivo, accompagnandolo a un biglietto, che Balti ha scelto di mostrare su Instagram: "Alla nostra Dea, amica, madre, insegnante e luce, grazie per averci insegnato come si vive anche quando fa male. L'ulivo, oltre a essere bellissimo e stoico, è anche simbolo di pace, rinascita e vittoria".