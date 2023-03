Cara Delevingne: “Sono stata in rehab, con la droga ho messo in pericolo la mia vita” Cara Delevingne a fine anno ha deciso di andare in rehab dopo aver letteralmente toccato il fondo a seguito dei suoi continui eccessi, che l’avevano portata ad uno stato a dir poco preoccupante.

A cura di Ilaria Costabile

Cara Delevingne è una delle modelle più famose al mondo, tra le più amate e seguite, icona di stile e bellezza, ma come spesso accade a chi tocca il successo in gioventù, toccare il fondo inglobati da una vita di eccessi è piuttosto semplice. Lo scorso settembre la modella era stata fotografata all'aeroporto Van Nuys di Los Angeles, in evidente stato confusionale, a piedi scalzi, malnutrita e con indosso degli indumenti sgualciti. Quelle immagini avevano fatto preoccupare i fan e lei stessa, dopo averle viste, ha capito che era arrivato il momento di riappropriarsi del controllo della sua vita, segnata dall'abuso di sostanze, ed è così che ha deciso di iniziare un percorso di riabilitazione.

La reazione di Cara Delevingne dopo aver visto le foto

In un'intervista a Vogue, che le ha dedicato l'ultima copertina, Cara Delavingne ha raccontato di aver dovuto affrontare la realtà del suo status e ha dovuto riprendere in mano le redini della sua vita. Vedersi in uno stato così preoccupante l'ha scossa al punto da non avere altra scelta che quella di cambiare le sua abitudini, diventate intollerabili:

Parlando di quelle foto, avevo liquidato la questione spiegando che non avevo dormito e non stavo bene. Non puoi scappare dalle cose che accadono nella tua vita, ma era quello che volevo fare: fingere semplicemente che non esistessero. Non volevo affrontare nulla. Ma a un certo punto ho pensato, ok, non ho un bell’aspetto. A volte si ha bisogno di un confronto con la realtà, quindi in un certo senso sono grata per quelle foto, mi hanno aperto gli occhi, il modo in cui vivevo non era sostenibile.

Gli eccessi già dalla scorsa estate

Già questa estate, a quanto pare, la modella non era nel pieno delle sue facoltà. Dopo aver festeggiato i suoi trent'anni, concedendosi una festa all'insegna dell'eccesso, tre settimane di vacanze a Ibiza e dopo aver partecipato anche al festival Burning Man in Nevada, le sue condizioni non erano delle migliori. Alla testata, infatti, ha raccontato:

Ho deciso che avrei festeggiato alla grande, perché questa era la mia fine. Mi sento invincibile quando mi drogo. Mi metto in pericolo in quei momenti, perché non mi importa della mia vita. È una cosa spaventosa per le persone che ti vogliono bene. È straziante, perché pensavo di divertirmi, ma ora so che se avessi continuato in quella direzione, sarei morta o avrei fatto qualcosa di veramente stupido. È stato spaventoso.

La decisione di andare in rehab

Ed è così che, quindi, la modella ha deciso di affidarsi alle cure di chi potesse aiutarla a venir fuori dal tunnel delle dipendenze e a fine anno ha deciso di andare in rehab: "Il trattamento è stata la cosa migliore. Era qualcosa di cui ho sempre avuto davvero paura, ma la comunità ha fatto una grande differenza". Su Instagram ha poi pubblicato una foto, per annunciare la copertina su Vogue, seguita da una considerazione importante e da un messaggio rivolto a chi, come lei, sta lottando per