Can Yaman: “I miei fan mi seguono ovunque. Con Sandokan spero di conquistare gli Stati Uniti e i Paesi del Nord” Can Yaman è uno degli attori più amati della tv. Ora protagonista della serie Sandokan, che ha presentato a Londra, il 35enne turco ha parlato del suo successo e anche dei suoi fan dichiarando di voler allargare la sua fandom ben oltre l’Europa. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

Can Yaman è uno degli attori che, da quando è comparso per la prima volta sullo schermo, è riuscito a conquistare un folto pubblico, non solo nella sua terra natia, in Turchia, ma anche in Italia, dove è diventato una vera e propria star. Scelto come protagonista della nuova serie su Sandokan, ha presento il progetto a Londra e ha rivelato di ambire ad un pubblico statunitense.

Can Yaman e il desiderio di allargare la sua fandom

"Ho scoperto oggi di avere anche dei fan britannici. Non lo sapevo ancora" dice Yaman al cinema Odeon in Leicester Square a Londra, dove ha mostrati le prime immagini della serie Sandokan, tratta ovviamente dai racconti di Emilio Salgari, prodotta da Lux Vide e in collaborazione con Rai Fiction. In Italia arriverà il prossimo autunno, ma la distribuzione grazie a Fremantle International sarà a livello internazionale, esclusa la Spagna dove la serie passerà per il Gruppo Mediterráneo Mediaset España. Parlando dell'accoglienza ricevuta a Londra, Yaman commenta: "Ora mi sento un londinese. Essendo nato a Istanbul, ho bisogno di un po' di caos, e Londra è perfetta. Quindi, dovrei essere popolare qui. Ho bisogno del mio entourage, non posso vivere da solo". A proposito dei suoi fan, l'attore turco è consapevole di avere una schiera di persone pronte a seguirlo e a questo proposito, manifesta anche uno dei suoi desideri a riguardo:

Questa signora spagnola mi segue. Quando andrò in Brasile o da qualche altra parte, la troverò in aeroporto. Sono orgoglioso dei miei fan perché sono fedeli. Non mi lasciano mai solo, ovunque vada. Ma ora, con Sandokan, spero di raggiungere un altro livello di fandom e fan anche in altri paesi, magari negli Stati Uniti e nei paesi del Nord.

Quando arriverà Sandokan in Italia

Le riprese della serie sono iniziate nell'aprile 2024, per dar vita ad un kolossal a tutti gli effetti, al quale prenderanno parte attori di diverse nazionalità. Considerando i tempi di post produzione, la serie è ormai pronta, destinata anche a fare un lungo di giro di presentazioni, vista la portata di un rifacimento che, di fatto, va a contrastare per la prima volta il cult con protagonista Kabir Bedi. In Italia la serie dovrebbe essere trasmessa su Rai1 a inizio autunno.