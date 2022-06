Briatore risponde alle critiche sulle sue pizzerie: “La polemica nasce quando qualcuno ha successo” Flavio Briatore risponde alle critiche degli ultimi giorni in merito al costo di una cena nella sua catena di pizzerie Crazy Pizza. L’imprenditore ha dichiarato: “Le polemiche arrivano quando si ha successo, i clienti sono felici”.

A cura di Ilaria Costabile

Flavio Briatore risponde alle critiche che in questi giorni si sono susseguite in merito al conto, un po' salato, della sua catena di pizzerie, ovvero Crazy Pizza. L'imprenditore, raggiunto dell'Adnkronos, ha dichiarato di non preoccuparsi delle polemiche scoppiate via social perché non rappresentano la verità, affermando: "Noi abbiamo avuto solo complimenti. Diamo un servizio diverso dagli altri ristoranti. A noi interessa il cliente. Quando il cliente è contento, noi siamo felici e il resto sono tutte chiacchiere".

La replica alle critiche

Non è la prima volta che il magnate brianzolo si trova a dover replicare a degli attacchi rivolti alla sua persona, oltre che alle sue attività, ma in risposta a queste opposizioni Briatore sventola il successo della sua catena legata al mondo del food: "La polemica nasce solo perché c'è qualcuno che fa qualcosa di nuovo e ha successo. Noi siamo già prenotati fino a fine giugno. Tutto il resto è aria fritta. Diamo la possibilità alla gente di bere dei vini importanti, mangiando una pizza, ma c'è un menù, ci sono i prezzi e ognuno prende quello che vuole". Piena libertà del cliente, quindi, che ha la facoltà di scegliere consapevolmente cibi e bevande che possano soddisfare i suoi gusti.

I motivi dei costi elevati

Briatore, poi, spiega i motivi per cui nel suo locale può capitare di pagare un conto più caro di quello che si potrebbe pagare in una comune pizzeria. Secondo il brianzolo è necessario fare un distinguo, riconoscendo che i locali Crazy Pizza siano di tendenza e in quanto tali offrono ai clienti degli agi particolari: