Brad Pitt fa causa ad Angelina Jolie per il caso Miraval: le ha chiesto 35milioni di dollari di risarcimento

Continua la battaglia legale tra Brad Pitt e Angelina Jolie, i divi di Hollywood nonché ex coniugi che non trovano pace per la fine del loro matrimonio dal lontano 2016, anno in cui hanno annunciato la separazione definitiva. Sono emersi nuovi documenti, scrive People.com, riguardo la causa relativa a Chateau Miraval, la tenuta vinicola da 500 ettari nel cuore della Provenza da loro acquistata nel 2012. Stando a quanto emerso, l'attore avrebbe chiesto 35 milioni di dollari di risarcimento alla sua ex moglie.

I nuovi documenti della causa sulla tenuta vinicola

People.com fa sapere il contenuto di nuovi documenti depositati in tribunale dagli avvocati di Pitt lo scorso 29 ottobre che rivelano la richiesta di risarcimento dell'attore, che chiede all'ex moglie 35milioni di dollari per la vendita della sua quota di Chateau Miraval.

Nel 2022 Jolie ha venduto la sua quota del vigneto di cui era proprietaria a metà con l'ex marito, gesto che ha scatenato una forte reazione in lui e una citazione a giudizio. Secondo Pitt c'era un accordo che prevedeva che nessuno dei due avrebbe dovuto vendere la propria parte senza l'approvazione dell'altro, accordo non esistente invece per la Jolie che presentò una controquerela sostenendo che l'ex marito stava conducendo un "piano di vendetta" contro di lei. Nei nuovi documenti, scrive la rivista statunitense, c'è un'email datata novembre 2023 nella quale gli avvocati dell'attrice rispondono alla causa intentata da Brad Pitt confermando l'azione legale, la cifra richiesta per il risarcimento, e indicando che sarebbe stato lui a dover sostenere i costi per raccogliere e presentare i documenti utili a dimostrare le sue richieste.

La prossima udienza fissata per il 17 dicembre

La prossima udienza è stata fissata per il 17 dicembre, scrive People. In una dichiarazione rilasciata alla rivista, l'avvocato della Jolie, Paul Murphy, ha affermato che "La replica scritta del signor Pitt non risponde alle nostre obiezioni e continua a basarsi su congetture e speculazioni, il tutto allo scopo di violare le comunicazioni riservate tra lei e i suoi avvocati". Il legale ha così concluso: "Ciò conferma ancora una volta che questa causa è la manifestazione del tentativo pluriennale del signor Pitt di infastidire e bloccare Angelina. Attendiamo con ansia l'udienza imminente".