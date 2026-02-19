Bonolis a Viva El Futbol la sera prima di Sanremo: calcio, aneddoti e (forse) qualche frecciata al Festival

Paolo Bonolis salirà sul palco dell'Auditorium Conciliazione di Roma lunedì 23 febbraio, ospite dello show teatrale di Adani, Cassano e Ventola. Ventiquattro ore prima che Carlo Conti accenda le luci dell'Ariston per la prima serata del Festival di Sanremo 2026. Questo, attenzione, non è un dettaglio. Forse può essere una coincidenza, certo, ma chi conosce Paolo Bonolis sa che raramente si siede su un palco senza lasciare il segno.

Viva El Futbol sbarca a Roma

Dopo il debutto nelle prime tappe e il clamoroso ritorno a Bari di Antonio Cassano — evento che aveva già fatto impazzire i social — il Viva El Tour porta la sua formula nella Capitale. L'appuntamento è fissato per lunedì sera all'Auditorium Conciliazione: sul palco Lele Adani, Cassano e Nicola Ventola, con Corrado Tedeschi nel ruolo di spalla e conduttore.

Il format è quello che ha già conquistato oltre 20 milioni di visualizzazioni online: non un semplice podcast trasferito su palcoscenico, ma uno spettacolo costruito sul dialogo continuo con il pubblico, tra aneddoti di calcio, dibattiti, momenti di confronto diretto con la platea. Talk sportivo che diventa teatro, esperienza culturale e popolare al tempo stesso.

L'elefante nella stanza: Sanremo

Ma il nome che cattura l'attenzione è uno solo: Paolo Bonolis, annunciato come ospite speciale della tappa romana. Il conduttore romano è da sempre un appassionato di calcio e di sport, il che giustifica la presenza in uno show come Viva El Futbol. Ma il tempismo dell'invito è difficile da ignorare. Bonolis siederà su quel palco a meno di 24 ore dall'inizio del Festival di Sanremo 2026, la manifestazione che lui stesso ha condotto per due volte — nel 2005 e nel 2009 — e sulla quale ha sempre avuto opinioni tutt'altro che tiepide.

Aspettarsi che la serata scivoli via senza una battuta, una frecciata o almeno un aneddoto sull'Ariston sarebbe ingenuo. Del resto, lo sappiamo: Bonolis non è il tipo che evita i temi caldi quando ha un microfono in mano e un pubblico davanti.