Blanco e Mahmood smentiscono le voci di crisi: “Abbiamo litigato? Non lo sapevo” Con una storia pubblicata sui rispettivi profili Instagram, Blanco e Mahmood hanno smentito le voci degli ultimi giorni secondo le quali tra loro ci sarebbe “aria di crisi”.

A cura di Elisabetta Murina

Nessun "rapporto teso" o "aria di crisi" tra Blanco e Mahmood. Negli ultimi tempi aveva fatto il giro del web la voce secondo la quale i due vincitori del Festival di Sanremo 2022 avessero litigato, tanto da non parlarsi più. Ma oggi, con una storia pubblicata su Instagram, è arrivata la smentita: "Abbiamo litigato? Non lo sapevo".

Le voci di un presunto litigio tra Blanco e Mahmood

Qualche giorno fa, il sito Today aveva parlato per primo di "aria di crisi" tra i due interpreti di Brividi. Stando all'indiscrezione pare che Blanco e Mahmood fossero seduti a una "distanza di sicurezza" nel backstage del Radio Zeta Future. Uno da una parte, con il telefono in mano aspettando di salire sul palco, e l'altro da quella opposta, salutando colleghi e addetti lavori. Un'atmosfera, quindi, totalmente diverse a quella al quale avevano ormai abituato il pubblico.

La smentita di Blanco e Mahmood

Non c'è nessun fondo di verità sulle voci circolate negli ultimi giorni. A smentire la presunta crisi sono stati gli stessi cantanti, che tra le loro storie Instagram hanno pubblicato una parte di una loro conversazione su Whatsapp. Mahmood manda all'amico uno screen di tutte le notizie uscite in questi giorni e Blanco risponde: "Abbiamo litigato? Non lo sapevo. Sei uno stron*o". "Vaffanc*lo", risponde scherzando Mahmood, ricevendo come risposta un selfie in spiaggia (Blanco infatti si trova in vacanza in Puglia con la fidanzata Martina Valdes) e un commento ironico: "Ora ti blocco, bastardo, lasciami in pace".