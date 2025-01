video suggerito

Bill Gates: “Divorziare da mia moglie Melinda è il rimpianto di cui mi pento di più” Bill Gates racconta in un’intervista di avere un solo grande rimpianto finora: l’aver divorziato da sua moglie Melinda, con la quale ha trascorso più di 27 anni della sua vita. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

57 CONDIVISIONI condividi chiudi

In una lunga intervista rilasciata alla versione londinese del Times, l'ex patron di Microsoft, Bill Gates, ha raccontato anche aspetti sulla sua vita privata e sul suo matrimonio con Melinda French Gates, finito nel 2021. La rottura, dopo 27 anni insieme, è stata difficile da affrontare e l'imprenditore la ritiene uno dei suoi più grandi rimpianti.

Bill Gates e il rimpianto per il suo matrimonio finito

Ventisette anni di matrimonio e tre figli, Phoebe, Rory e Jennifer, oltre che due nipoti, ma Melinda e Bill Gates non sono riusciti a superare una crisi che li ha portati a separarsi, seppur senza troppo clamore. L'imprenditore informatico, al Times, ha raccontato che avrebbe voluto un matrimonio più duraturo, come quello dei suoi genitori, durato ben 45 anni. Eppure, rispetto a loro, nonostante una mole di lavoro significativa, Gates ammette di essere riuscito a trascorrere molto più tempo con i figli durante la loro infanzia:

Incoraggiavo Melinda a essere più rilassata di quanto fosse mia mamma, ma eravamo entrambi piuttosto determinati nei nostri obiettivi. In ogni caso, trascorrevo più tempo a casa con i bambini di quanto facesse mio papà, diciamo con una proporzione di dieci a uno, ma era Melinda a occuparsi di loro per la maggior parte delle cose. Abbiamo vissuto momenti meravigliosi.

Gates, poi, aggiunge: "c'è una certa meraviglia nell’idea di trascorrere tutta la tua vita con una sola persona". L'ex moglie, in effetti, incontrata nel 1987 e sposata nel 1994 è stata al suo fianco in momenti davvero importanti e decisivi della sua vita e insieme hanno anche creato progetti di rilievo come la Bill & Melinda Gates:Foundation, per affrontare indigenza e malattie rare: "Mi ha visto nelle varie fasi e quando abbiamo divorziato è stata dura. Lei ha pure lasciato la Fondazione. Mi sono molto arrabbiato per questa sua decisione di andarsene (nel 2024, ndr) Il divorzio ci ha devastato per almeno due anni".