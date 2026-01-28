Bianca Balti un anno dopo la fine della chemio: “Amo i miei capelli, mi ricordano che il corpo è sopravvissuto”

Bianca Balti ha celebrato sui social un anno dalla fine della chemioterapia. Il 28 gennaio 2026 ha publicato un video che punta l’attenzione sui suoi capelli e sull’importanza che hanno avuto in questo percorso: “Mi ricordano ogni giorno che il mio corpo è sopravvissuto”.

Un anno fa, il 28 gennaio 2025, Bianca Balti ha terminato il suo ciclo di chemioterapia. A distanza di 365 giorni, la modella ha voluto celebrare questo anniversario puntando l'attenzione sui suoi capelli, che prima ha perso e poi ha visto ricrescere con pazienza mese dopo mese. "Questo è stato il mio percorso", ha scritto in un post pubblicato su Instagram.

In un breve video condiviso sul suo profilo social il 28 gennaio 2026, Balti ha scelto di mostrare ai followers il suo ‘percorso' con i capelli, che ha rasato prima di iniziare la chemioterapia e che ha visto ricrescere con il passare dei mesi, mano a mano che la terapia andava diminuendo. "Un anno fa ho fatto l’ultima chemioterapia. Niente campanella. Nessuna cerimonia. Per motivi che ancora mi rendono triste, quel momento è passato in silenzio — e mi ha lasciato addosso un sapore amaro che porto ancora con me", ha scritto ad accompagnare le immagini.

"Sono ricresciuti più folti… e molto più ricci di prima. Sono selvaggi, piuttosto ingestibili, e li amo più di quanto riesca a spiegare", ha poi continuato a raccontare, sottolineando come siano cambiati nel tempo per forma e colore. Per la modella le nuove ciocche hanno un significato profondo dell'anno trascorso, in cui ha affrontato un tumore alle ovaie: "Mi ricordano ogni giorno che il mio corpo è sopravvissuto. Non date mai i vostri capelli per scontati".

Nel settembre 2025, invece, la modella aveva celebrato un anno dalla diagnosi di tumore. "Oggi celebro l'essere viva", aveva scritto nella sua newsletter il 10 settembre. Viveva a Los Angeles ed era preoccupata per le sue figlie, Matilde e Mia, di 17 e 9 anni. In un lungo racconto, aveva spiegato come aveva vissuto quei mesi e cosa le avevano insegnato: "Credevo che sarei morta in un letto d'ospedale e che le mie figlie sarebbero cresciute senza madre".