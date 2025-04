video suggerito

Bianca Balti: “Non voglio sentirmi in colpa per non aver tolto subito le ovaie, è una decisione difficile” Intervistata da Vanity Fair, Bianca Balti ha parlato della sua malattia. La modella ha spiegato la decisione di non rimuovere preventivamente le ovaie, pur sapendo di essere predisposta geneticamente a questa forma di tumore: “Non voglio sentirmi in colpa per non aver tolto le ovaie, non voglio più accettare questa critica”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Elisabetta Murina

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bianca Balti si è raccontata in una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair. La modella ha da poco iniziato una nuova cura contro il tumore alle ovaie, che le è stato diagnosticato al terzo stadio lo scorso settembre e per il quale si è sottoposta a un primo ciclo di chemioterapia. Sui social, in questi mesi, ha raccontato il suo percorso: l'ultimo aggiornamento solo qualche settimana fa, quando aveva mostrato i primi capelli che le stavano ricrescendo. A conoscenza di essere predisposta geneticamente alla malattia, portatrice del gene BRCA 1, si era sottoposta a una mastectomia preventiva. Quanto alle ovaie, aveva preso la decisione di non rimuoverle: "Non accetto più questa critica, non voglio sentirmi in colpa per non averle tolte".

La decisione di non operarsi preventivamente alle ovaie

Prima di ricevere la diagnosi di tumore alle ovaie lo scorso settembre, Bianca Balti aveva più volte raccontato di essere predisposta geneticamente alla malattia. Si era sottoposta in via preventiva a una mastectomia e per tempo era anche stata in dubbio se rimuovere anche le ovaie. "Ricordo il dolore grandissimo che provavo quando mi scrivevano alcuni dottori che si dichiaravano stupiti perché non mi ero messa in sicurezza. Le loro parole mi facevano sentire sbagliata. Ovviamente quando hanno visto la massa tumorale al pronto soccorso è la prima cosa che ho pensato anche io, perché sapevo di essere predisposta", ha spiegato ricordando quel periodo.

Oggi però ha confessato di non "accettare più questa critica", precisando di voler essere portavoce per quanto riguarda la prevenzione: "Sapere di essere predisposti è un discorso, fare l'operazione un altro. Lo consiglio a tutti, ma non è facile". E ha poi aggiunto: "Mettersi in sicurezza e prevenire è un tema di cui voglio essere portavoce, ma non voglio sentirmi in colpa per non aver tolto subito le ovaie. È sminuente. Non puoi lasciare una donna sola nelle sue paure. E giudicarla pensando sia una decisione facile da prendere. Fa paura. Ti cambia il corpo. Ti fa andare in menopausa precoce. C’è una complessità che non va sminuita".

Bianca Balti e i progetti per il futuro

"Più che sul cosa mi sto concentrando sul come. Ho scoperto che ciò che mi rende felice è superare me stessa", ha spiegato Bianca Balti a proposito del futuro e di quello che vuole fare nei prossimi anni. "Non conta più se riesco o meno in una cosa. Se non mi riesce, amen, devi imparare a lasciarla andare e passare alla successiva. L’importante non è quello che non funziona. L’importante è continuare ad andare. È tutto lì il mio segreto", ha aggiunto.