Bianca Balti e la nuova foto con la ricrescita sale e pepe: "Nuovo aggiornamento dei miei capelli" In una Storia di Instagram la modella ha condiviso uno scatto in cui appare serena e bellissima, con la nuova chioma sale e pepe.

A cura di Andrea Parrella

Ha deciso di raccontare in tutto e per tutto questo momento complesso della sua vita e continua a farlo. Bianca Balti mostra con orgoglio la ricrescita bianca e grigia dei suoi capelli a un mese dalla fine della chemioterapia, dopo avere mostrato gli effetti della perdita di capelli nelle scorse settimane per l'effetto dei cicli di chemioterapia. In una Storia di Instagram la supermodella ha condiviso con i suoi follower uno scatto in cui appare serena, con l'effetto sale e pepe dei suoi capelli.

Bianca Balti e il nuovo look su Instagram

Scoprire un cancro ovarico al terzo stadio a settembre del 2024, ha portato Bianca Balti, in un certo senso, a riscoprirsi. Sin da subito la modella ha voluto condividere con i suoi follower ogni momento della sua malattia, senza nascondere mai nulla. Dalla testa completamente calva, portata anche sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo, alla lunga cicatrice post operazione che le attraversa il ventre. Ora un nuovo aggiornamento, che mostra l'evoluzione di quello che sta accadendo al suo corpo: "Hair update", ha scritto a corredo dello scatto postato nelle storie Instagram.

La scelta di mostrarsi

Restiamo spesso interdetti davanti ad annunci come quello di Bianca Balti. Personaggi noti che si espongono, si spogliano della propria corazza mostrandosi vulnerabili, comuni, sostanzialmente umani. Uno scetticismo che deriva certamente dall'affollamento di input di questo genere nelle nostre vite quotidiane spese negli ambienti digitali, stimolati a una reazione scroll dopo scroll, per contenuti talvolta patetici, spesso scadenti, che un like non lo meritano. Nel caso di Balti, la sensazione è di trovarsi di fronte a qualcosa di autentico. È vero, le foto sono scattate da un professionista e non esattamente "naturali", ma è una questione secondaria. Sicuramente Balti avrebbe preferito non pubblicarle, o mettersi in posa per altre ragioni, ma la sua reazione a quanto le è accaduto merita di essere raccontata e di riscuotere successo, smuovendo qualcosa in chi osserva. E soprattutto spingendo tutti alla prevenzione, a prendersi cura di sé.