Bianca Atzei lascia l’auto aperta, ladro si infila nell’abitacolo e la ruba in pochi minuti La denuncia di Stefano Corti, compagno della cantante e inviato de Le Iene: “Se qualcuno vedesse in giro la nostra Volvo, chiami i carabinieri o lo segnali a me”.

A cura di Stefania Rocco

Approfittando di una disattenzione di Bianca Atzei, un ladro ha rubato la macchina di proprietà della cantante e del compagno Stefano Corti. La denuncia arriva via Instagram attraverso il profilo del celebre inviato de Le Iene. Corti ha raccontato che, approfittando una disattenzione della compagna che aveva lasciato l’auto aperta, un malvivente si è introdotto nell’abitacolo per poi rubare la vettura in pochi minuti. Corti è riuscito a ottenere un video del furto, successivamente caricato sui social.

La denuncia di Stefano Corti

Corti, comparendo in un video postato tra le sue Instagram stories, ha denunciato l’accaduto: “Di solito posto cose divertenti, da poco ci hanno rubato la macchina. Se qualcuno a Milano vedesse in giro una Volvo targata *** chiami i carabinieri o lo segnali a me in direct. Quella macchina è la mia. Purtroppo Bianca è entrata in un negozio, ha lasciato aperta la macchina e ce l’hanno portata via”. Il video, postato da Corti sul suo profilo, mostra l’intera scena con il ladro che si introduce nell’abitacolo dopo essersi accorto che l’auto era stata lasciata aperta, per poi portare via la vettura.

Il legame tra Bianca Atzei e Stefano Corti

La relazione tra Bianca Atzei e Stefano Corti prosegue da quattro anni. Di recente, la cattante e l’inviato de Le iene sono diventati genitori del piccolo Noa Alexander, nato il 18 gennaio scorso. Il legame tra Bianca e Stefano è rapidamente diventato importante, tanto da avere spinto i due a uscire allo scoperto a pochi mesi dall’inizio della loro storia d’amore. E a distanza di quattro anni dal primo appuntamento, la coppia dimostra di essere ancora solida. La cantante e il compagno condividono molto della loro vita privata sui social, dai momenti di vita quotidiana, magari insieme al loro bambino, alle più impensabili disavventure, compreso il furto dell’automobile già denunciato alle forze dell’ordine.