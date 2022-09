Il video del compleanno di Berlusconi in stile Uomini e Donne è l’apoteosi della sua comunicazione

A cura di Andrea Parrella

Il video del compleanno di Silvio Berlusconi sarà probabilmente passato sotto il vostro naso diverse volte nelle ultime ore. La sorpresa di Marta Fascina per i suoi 86 anni, pubblicata sui social del cavaliere non è solo la nota a margine di campagna elettorale dagli esiti decisamente positivi, ma anche una sintesi potente di quella che è stata la comunicazione del Berlusconi di questi ultimi mesi.

Una semplice clip, della durata inferiore al minuto, riprende il regalo della compagna Marta Fascina all'ex premier per il suo compleanno del 29 settembre. Si vede Berlusconi trasportato a bordo di una golf car verso il punto della villa dove è installata una panchina con bella vista su una mongolfiera, che si innalza in volo per poi rilasciare dei palloncini a forma di cuore. Seduto di fianco a Fascina, con in braccio il cane, Berlusconi applaude per il passaggio di un aereo che trascina il messaggio "Buon compleanno amore, ti amo". La musica in sottofondo è di quei jingle allegri che potremmo sentire come sottofondo a un pre roll pubblicitario in rotazione prima dell'inizio di un video a caso su Youtube.

Il video, ovviamente accolto con l'ironia bonaria che il "mondo del web" ha riservato al leader di Forza Italia in questi mesi, racchiude in forma telegrafica tutto quello che Berlusconi ha voluto raccontare di sé in questa campagna comunicativa che, forse per la prima volta, ha dovuto giocare per lo più fuori casa, dovendosi adeguare a un sistema, quello dei social network, che evidentemente non è il suo. Lo ha fatto in una maniera semplice, catenacciara se vogliamo: ha imposto il linguaggio televisivo. Se il video del compleanno andasse in onda su Rete4 non ci sarebbe ombra di asimmetria visiva, i riferimenti all'universo Mediaset sono palesi, dalle proverbiali esterne di Uomini e Donne ai messaggi aerei che da sempre contraddistinguono il Grande Fratello, più che mai quello delle ultime edizioni vip.

La stessa cifra stilistica è stata chiara anche in campagna elettorale, durante la quale Berlusconi, pur prestandosi all'interazione con le piattaforme social (il suo sbarco su Tik Tok è stato, a modo suo, un caso) e i principali quotidiani online, ha sempre imposto il gusto patinato del piccolo schermo, quasi mai rinunciando alla sua scrivania con le foto di famiglia alle spalle – emblema delle sue fortune elettorali – e facendosi sempre riprendere da assistenti e persone del suo staff, osservatori esterni. Berlusconi non ha mai usato uno smartphone in prima persona, se non in rarissime occasioni che chi scrive fatica a ricordare. Si potrà pensare, a ragione, che la motivazione sia anche l'incapacità nel farlo, o gli acciacchi dell'età che hanno costretto i suoi alleati di partito e coalizione a sorreggerlo e portarlo materialmente sui palchi dei comizi.

Il "controllo" delle immagini e la logica di evitare imprevisti – elementi alla base della prassi televisiva – sono tuttavia il punto in cui si incontrano la necessità e la scelta stilistica, proprio perché il messaggio sottinteso nell'approccio mediatico del Berlusconi di oggi è: "Sono ancora qui, più arzillo che mai, vi auguro di arrivare alla mia età in forma come sono io". Non a caso è la frase con cui si chiude il video di compleanno che da ore rimbalza in ogni luogo dell'internet.