Beppe Vessicchio urta contro la porta di vetro e si procura un livido sul viso, il racconto di Fedez Beppe Vessicchio nella villa di Fedez a Sanremo si è procurato un livido sul viso: ha sbattuto contro una porta di vetro, il video racconto del rapper tra le stories. “Sembra che ha fatto un incontro con Conor McGregor”.

A cura di Gaia Martino

Piccolo incidente per Beppe Vessicchio in casa con Fedez. Il direttore d'orchestra, per la prima volta assente al Festival di Sanremo, è andato a sbattere contro una porta di vetro e si è procurato un livido sotto l'occhio. È stato il rapper, anche lui nella città del Festival per condurre Muschio Selvaggio in versione Sanremo, a raccontare l'episodio e mostrare la piccola ferita sul volto del maestro.

L'incidente domestico di Beppe Vessicchio

"Il maestro voleva entrare da qua, non ha visto il vetro ed è andato a sbattere e sembra che ha fatto un incontro con Conor McGregor. Poi è entrato dalla porta giusta, menomale", le parole di Fedez che ha raccontato tra le stories l'accaduto. Il rapper ha mostrato il viso tumefatto del direttore d'orchestra che con la botta si è procurato un lieve livido sotto l'occhio. Un piccolo incidente domestico finito nel migliore dei modi.

Cosa fa Beppe Vessicchio a Sanremo 2023

Beppe Vessicchio, seppur assente sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo, si trova comunque nella città del Festival. È a capo di Italians do Hits better, il nuovo format di Amazon Music che celebra la musica sanremese. Ad Amici, nella scorsa puntata che l'ha ospitato, ha commentato la sua nuova avventura:

Lo vedrò dalla tv, è bello no? Mi mancherà essere lì a dirigere, è una famiglia consolidata da anni. Però ho avuto un'opportunità, quella di intervistare tutti i partecipanti. Quando si va al Festival, si va con un entourage. Ho avuto quest'opportunità stavolta e la sto vivendo bene, posso parlare con tanti ragazzi ed è interessante.

Il maestro è inoltre ospite fisso del podcast Muschio Selvaggio di Fedez e Luis Sal in onda su Rai 2 per tutta la settimana di Sanremo 2023: nel primo appuntamento del programma sono stati ospiti Marco Mengoni, Tananai e i Modà.