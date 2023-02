Fedez guarda la terza serata di Sanremo 2023 con Vessicchio: “Voglio veramente bene al maestro” Fedez e il maestro Beppe Vessicchio hanno guardato insieme la terza serata del Festival di Sanremo 2023, brindando e scherzando. Il rapper ha condiviso alcuni momenti tra le sue storie Instagram e ha scritto: “Voglio veramente bene al maestro, non sapete quante risate ci stiamo facendo”.

A cura di Elisabetta Murina

Per la prima volta Beppe Vessicchio si trova al Festival di Sanremo in una veste inedita: è ospite del podcast di Fedez Muschio Selvaggio e non direttore d'orchestra al Teatro Ariston. I due hanno visto insieme la diretta della terza serata, mentre il rapper ha condiviso tra le sue storie Instagram alcuni dei momenti più divertenti della serata trascorsa con lui.

Fedez e Vessicchio guardano insieme Sanremo

Il rapporto tra Fedez e Vessicchio è ormai diventato piuttosto amichevole. Il maestro si è lasciato andare al divertimento e ha trascorso una serata in compagnia del rapper e di alcuni amici, proprio per assistere alla diretta del Festival di Sanremo, che per anni lo ha visto sotto il palco dell'Ariston come direttore d'orchestra. Come si vede da alcune storie Instagram, i due hanno scherzato insieme, divertendosi con pistole ad acqua e stappando una bottiglia di vino. Il rapper infatti ha mostrato Vessicchio con un calice in mano e ha poi scritto: "Qui si sboccia col maestro. Io voglio veramente bene al maestro e non sapete quante risate ci stiamo a facendo a guardare Sanremo". Tra i due quindi è nata un bel rapporto di amicizia, che va oltre quello lavorativo.