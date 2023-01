“Un Sanremo senza Beppe Vessicchio non è un buon segno”, quale sarà il ruolo del maestro al Festival Ospite a CTCF da Fabio Fazio, il maestro Vessicchio ripercorre insieme ad Elio gli anni della quasi vittoria al Festival. Per il 2023 non sarà sul palco, ma avrà un ruolo inedito al fianco di una insolita compagna, una TikToker, e un mezzo del tutto nuovo per lui, un podcast di Amazon Music.

A cura di Giulia Turco

Beppe Vessicchio non sarà a Sanremo 2023. Il maestro d’orchestra poserà la sua bacchetta per quest’anno, come ha annunciato già da qualche giorno in un’intervista a La Stampa. Ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa insieme ad Elio, Vessicchio racconta le emozioni di quando nel 1996 sfiorarono la vittoria con La Terra dei Cachi.

La sintonia tra Beppe Vessicchio ed Elio

“Ho diretto quattro volte al Festival Elio e le Storie tese e mi ricordo che la prima volta che ci siamo incontrati, proprio nell’anno de La Terra dei Cachi Elio mi disse serio: Noi ci siamo dati un grande obiettivo, vogliamo arrivare ultimi! E non scherzava”, racconta il maestro d’orchestra a Fabio Fazio. Alla fine il brano ebbe grande successo, arrivando a sfiorare la vittoria. Ciò che lo ha tenuto maggiormente legato al gruppo è lo spirito con il quale hanno sempre affrontato ogni sfida: “In inglese suonare si dice ‘to play’, come giocare, e loro fanno musica esattamente con questa accezione, come un bellissimo gioco”, racconta Vessicchio.

Vessicchio non sarà a Sanremo 2023 ma condurrà un podcast per Amazon

“Un Sanremo senza Vessicchio non è un buon segno”, scherza Elio. “È come quando scompaiono le lucciole e sai che c’è inquinamento dell’aria”. Un attestato di stima e dispiacere al tempo stesso, condiviso dalla maggior parte del pubblico che vede il noto maestro d’orchestra come una delle icone della kermesse musicale. “Al Festival non ci sarò, dichiaro ufficialmente che non ho nessuna direzione per nessuno degli artisti in gara”, ha fatto sapere a La Stampa.

Eppure Vessicchio non sarà del tutto fuori dal girone del Festival, ma avrà un ruolo del tutto inedito. Insieme alla TikToker Shinhai Ventura, condurrà ‘Italian do Hits better’ il format di Amazon Music che porterà tante interviste ai cantanti in gara. “I cantanti si racconteranno a mie e io racconterò a loro il Festival che ho vissuto con gli aneddoti e ricordo dei miei momenti più speciali”, ha anticipato.