Belen Rodriguez e Luna Marì aspettano a casa Antonino Spinalbese dopo la chiusura di The Couple: "Arriva papà" In una IG story Belen Rodriguez ha ripreso il momento in cui la figlia Luna Marì le chiede del papà, Antonino Spinalbese, di ritorno a casa dopo la cancellazione di The Couple. "Sì, adesso arriva il tuo papà", le parole della showgirl alla figlia.

A cura di Gaia Martino

Belen Rodriguez in una story su Instagram stava commentando la fumata bianca nel Conclave di oggi quando è stata interrotta dalla figlia, Luna Marì, che le ha chiesto se il suo papà, Antonino Spinalbese, la stesse raggiungendo. Con la chiusura anticipata di The Couple, tutti i concorrenti stanno facendo ritorno a casa e così anche l'hair stylist che gareggiava in coppia con Andrea Tabanelli sta per riabbracciare sua figlia. "Sì, adesso arriva il tuo papà", le parole di Belen alla figlia.

Il siparietto tra Belen Rodriguez e Luna Marì

Belen Rodriguez un'ora fa stava registrando una Instagram story per commentare l'elezione del nuovo Papa – "In attesa del nuovo Papa, di sapere chi prenderà il posto del mio cara Papa argentino", ha detto – quando è stata interrotta dalla figlia Luna Marì che le ha chiesto: "Ma papà arriva a casa mia adesso?". La showgirl guardandola le ha subito risposto: "Sì, adesso arriva il tuo papà". La piccola, nata dalla relazione tra Belen e Antonino Spinalbese, ha così esultato immaginando di riabbracciare presto il suo papà.

Antonino Spinalbese torna a casa dopo la chiusura anticipata di The Couple

Antonino Spinalbese così come tutti i concorrenti di The Couple, quindi, sono stati costretti nelle ultime ore a fare le valigie e a lasciare la casa del reality. La diretta su Mediaset Extra è stata interrotta: al suo posto, ora, è in onda la puntata dell'Isola dei Famosi trasmessa ieri sera. Il programma di Ilary Blasi è stato cancellato oggi, per volere di Pier Silvio Berlusconi, a pochi giorni dalla finale che era prevista per domenica 11 maggio. Dopo il flop di ascolti che aveva registrato, l'azienda ha deciso di chiudere in anticipo il reality e devolvere in beneficenza all'Istituto Giannina Gaslini di Genova, il milione di euro che c'era in palio. Con questa cifra l'Istituto realizzerà un nuovo reparto di terapia intensiva pediatrica e neonatale.