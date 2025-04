video suggerito

The Couple, Pierangelo Greco replica alle accuse di Spinalbese: "Passo le giornate a guardarti? Ma chi ti pensa" Nella casa di The Couple iniziano i primi scontri. Ad avviare un confronto è stato Antonino Spinalbese che si è confrontato con Pierangelo Greco, dopo che quest'ultimo lo ha definito uno stratega.

A cura di Ilaria Costabile

Nel nuovo programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, The Couple, alla fine i protagonisti sono caduti nelle stesse dinamiche del Grande Fratello e iniziano a dubitare della reciproca sincerità. Tra accuse e occhiate guardinghe, il primo faccia a faccia nella casa del game show è nato tra Antonino Spinalbese e Pierangelo Greco. Il makeup artsit ha detto in puntata di nutrire dei dubbi sull'ex gieffino, definendolo uno stratega e l'hair stylist ha richiesto un chiarimento.

Antonino Spinalbese si confronta con Pierangelo Greco

Ad Antonino Spinalbese essere giudicato proprio non va giù e quindi non ha esitato a richiedere un confronto con Pierangelo Greco. I due, a quanto pare, non hanno trovato una sintonia e il fatto di essere definito uno stratega è un qualcosa che l'ex gieffino non può tollerare, ragion per cui ha chiarito le ragioni del suo risentimento all'influencer, definendolo anche un immaturo:

Tu dalla mattina alla sera mi inquadri, mi studi, ma cosa vuoi? Tu lanci frecciatine. Guarda che tu hai un pregiudizio e lo vedo benissimo. Con Irma non ci eravamo presi subito all’inizio, ma poi abbiamo parlato e ci siamo capiti, con te non è possibile. Tanto tu la pensi così e l’ho capito. Se mi dai dello stratega qui non è un complimento. Sei falso perché fingi che sia quasi una cosa bella. Almeno sii sincero. Mi dici che sono furbo e gioco bene, ma non è bello. Te mi vuoi fregare con le parole fingendo di farmi complimenti, ma che sono in realtà delle critiche. Mi dici che sei serenissimo, certo, perché non sei tu a essere messo in dubbio in questo programma, io ancora non ti ho puntato il dito contro. Non giudicarti non mi rende più buono di te, ma di sicuro più maturo! Se ti sto dando dell’immaturo? Certo! Alla base di certi tuoi comportamenti che non mi piacciono credo ci sia quello.

La risposta di Pierangelo Greco

Dal canto suo, Pierangelo Greco non le manda a dire e quindi ribatte con una certa prontezza alle accuse del coinquilino. Il makeup artist rivendica la sua libertà di dire ciò che vuole e sottolinea che da parte di Spinalbese non è necessario fargli cambiare idea sul suo conto:

Io passo le giornate a guardarti? Ma anche meno! Ma chi ti considera? Non è che passo le ore dalla mattina alla sera a pensare a te. Però penso che ci siano delle discrepanze tra ciò che dici e come ti comporti. Posso dire che non mi quadra? Oppure devo solo elogiarti?! Io fino a ora non ho conosciuto la parte onesta o non stratega di te. Non mi hai dimostrato onestà. Ma guarda che se non ci tieni a farmi cambiare idea a me non frega nulla, campo lo stesso. Tu non mi metti in dubbio perché forse non hai opinioni su di me o non ti interessa. Io parlo perché c’è libertà di farlo e penso che tu sia stratega.