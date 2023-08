Beatriz Luengo e Yotuel Romero, Lola e Pavel di Paso Adelante, sono una coppia nella vita reale Beatriz Luengo e Yotuel Romero, Lola e Pavel di Paso Adelante, sono una coppia nella vita reale: si sono sposati nel novembre del 2008, poi di nuovo nel 2021, e sono genitori di due bambini, D’Angelo e Zoe. “Voglio che duri per sempre”, la dedica dell’attrice per il marito dopo il secondo matrimonio a Las Vegas.

A cura di Gaia Martino

Paso Adelante, la famosa serie televisiva del 2002, è tornata sul piccolo schermo, sulla piattaforma Netflix. Disponibile dallo scorso 1 agosto, ha riaperto il cassetto dei ricordi di tutti gli appassionati con le sue storie e gli intrighi amorosi. Oggi gli attori protagonisti della scuola di ballo e recitazione di Madrid diretta da Carmen Arranz sono, ovviamente, cresciuti e alcuni di loro sono diventati genitori. Beatriz Luengo, Lola nella serie tv, in particolare, ha due figli entrambi nati dalla storia d'amore con Yotuel Romero, conosciuto proprio sul set di Paso Adelante. Lui interpreta Pavel e amoreggiava con Lola già nella finzione scenica.

La storia d'amore tra Beatriz Luengo e Yotuel Romero

Beatriz Luengo e Yotuel Romero, Lola e Pavel di Paso Adelante, sono una coppia dal 2003. Si sono conosciuti sul set della famosa serie televisiva – nella cui storia hanno anche avuto una relazione – e da allora non si sono mai più separati. Sarà stato il "destino", così come ha scritto nei in un post su Instagram con in allegato una foto di lei e il marito sul set.

Si sono sposati nel novembre del 2008 – poi di nuovo nel 2021 – e nel 2015 è nato il loro primo figlio, D’Angelo. Nell'aprile 2021 è nata la loro secondogenita, Zoe. Hanno collaborato insieme anche nel settore musicale, essendo lui anche un noto cantante, ex componente del gruppo rap Orishas.

Il secondo matrimonio a Las Vegas nel 2021

14 anni dopo il primo sì, Beatriz Luengo e Yotuel Romero hanno deciso di pronunciare il secondo sì nella "pazza Las Vegas". L'attrice e cantante ha condiviso il post su Instagram il giorno dopo le seconde nozze per mostrare le foto e raccontare i dettagli di una "pazza" serata. "Ci siamo sposati nello stesso giorno e nello stesso luogo in cui ci siamo conociuti. Nonostante i miei nervi perché ancora una volta ci siamo sposati improvvisando, e l'ultima volta avevo promesso che avrei organizzato tutto meglio, è stato tutto PERFETTO perché c'eri tu, il mio Yotu, che mi guardavi con quell'amore che solo tu sai donarmi, e io timida come la prima volta che i tuoi occhi si sono incrociati nei miei. Speriamo che saremo insieme per l'eternità, non perché abbiamo due figli bellissimi, ma perché voglio ancora che mi guardi così. Ti amo, tutto con te è perfetto", la dedica di Beatriz Luengo.