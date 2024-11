video suggerito

Barbie Ferreira e il cambiamento dopo l’addio a Euphoria: “Non volevo più essere la migliore amica grassa” Barbie Ferreira, l’attrice che interpretava Kat Hernandez nella serie Euphoria, ha raccontato di aver lasciato il ruolo perché stanca di “essere l’amica grassa”. E sui social è anche visibile il suo cambiamento fisico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Tra le serie più viste e premiate degli ultimi anni, c'è Euphoria, scritta da Sam Levinson, nella quale sono raccontate le vicende di un gruppo di adolescenti che vivono una vita non convenzionale, per certi aspetti estrema, e affrontano le problematiche che attanagliano ragazzi e ragazze in quell'età così fragile. Tra le protagoniste figurava anche l'attrice Barbie Ferreira, che interpretava Kat Hernandez, uno dei personaggi più amati della serie. Nell'ultima stagione, però, i fan non la vedranno, perché ha deciso di andar via e dopo questa scelta l'attrice ha anche deciso di dare una svolta al suo aspetto fisico.

Barbie Ferreira e la scelta di lasciare Euphoria

In una puntata del podcast Armchair Expert, l'attrice aveva raccontato come pur essendo particolarmente grata al suo personaggio e felice di aver preso parte ad una serie che ha segnato così tanto l'immaginario degli adolescenti, eppure il ruolo di Kat Hernandez non era più nelle sue corde. Da qui, quindi, la decisione di lasciarlo e di dedicarsi a nuovi progetti, spiegando anche il perché di questa scelta: "Amo molto il mio personaggio, ma credo che non ci fosse più posto per lei. Non penso che lo show le avrebbe reso giustizia. E poi, non volevo più essere la migliore amica grassa". Nella serie, infatti, Barbie interpretava una ragazza curvy.

Il cambiamento di Barbie Ferreira

Sui social alcuni followers dell'attrice hanno notato come negli ultimi mesi abbia subìto un cambiamento piuttosto evidente, come mostrato anche sui social. Prendendo parte a nuovi progetti, Barbie Ferreira ha quindi deciso di cambiare anche il suo aspetto fisico, perdendo peso e modellando la sua figura. Le foto, pubblicate sui social, sono arrivate improvvisamente nei trend, a dimostrazione non solo del seguito dell'attrice, ma anche di quanto questo cambio look abbia destato una certa curiosità. Molti anche i commenti in cui gli utenti che sottolineano la perdita di peso dell'ex Kat Hernandez.