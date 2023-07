Barbara D’Urso verso la Rai: Domenica In è pronta a ospitarla Secondo la redazione de Il Tempo, dalla Rai avrebbero manifestato interesse nel coinvolgere Barbara D’Urso nella puntata di apertura della nuova stagione di “Domenica In”.

Barbara D'Urso è stata esclusa da tutti i programmi legati a Mediaset, incluso Pomeriggio 5. È un momento spartiacque per la conduttrice, ma anche per gli equilibri della trasmissione. È stato anche un duro colpo perché nella sua ultima puntata a Pomeriggio 5 aveva annunciato il ritorno a settembre con la nuova stagione, registrando persino un messaggio promozionale per la prossima edizione. Tuttavia, un'indiscrezione riportata da Il Tempo sembra offrire ai suoi spettatori una piccola speranza di rivederla presto in televisione, anche se solo come ospite. Dove? Dopo la smentita di Urbano Cairo per La7, ci sarebbe sempre la Rai alla finestra.

Barbara D'Urso a Domenica In: l'indiscrezione

La Rai, infatti, avrebbe manifestato interesse nel coinvolgerla nella puntata di apertura della nuova stagione di "Domenica In", il talk show condotto da Mara Venier, grande amica di Barbara D'Urso, che attualmente si trova in una situazione incerta. L'unico ostacolo: il contratto di Barbara D'Urso con Mediaset scadrà il 31 dicembre 2023. Servirà quindi un lascia-passare da parte dell'azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi. L'ospitata sarebbe infatti programmata per il mese di settembre 2023. Non sarebbe tuttavia la prima volta che Barbara D'Urso si ritrova in Rai, nel programma più importante della domenica. Negli anni scorsi, è già apparsa da Mara Venier tramite un video messaggio nell'ultima edizione del programma. La redazione de Il Tempo è sicura, però:

C’è un’indiscrezione giunta alle nostre orecchie: la D’Urso sarebbe corteggiata da Rai 1 come ospite della prima puntata di Domenica in. Tuttavia, resta il nodo Canale 5: riceverà il via libera se l’indiscrezione dovesse trasformarsi in notizia? Sarebbe un colpo al cuore per Canale 5 vederla ospite di Mara Venier, solo qualche anno fa la D'Urso era sua competitor ogni domenica. Tra le due signore della tv c’è un grande rapporto di stima e amicizia.

La smentita di La7 sul futuro

Intanto, dopo le parole dell'amministratore delegato Rai Roberto Sergio, anche Urbano Cairo smentisce di aver avuto contatti con Barbara D'Urso per il passaggio da Canale 5 a La7: "È un'eccellente professionista ma no, non abbiamo avuto rapporti". Resta grande incertezza, ma anche grande curiosità, per sapere cosa ne sarà del futuro di quella che è stata una delle colonne della televisione commerciale.