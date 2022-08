Arisa si dichiara gender fluid: “Sono donna ma anche uomo e non c’è nulla di sbagliato” Non è la prima volta che Arisa affronta il tema di genere, sul quale ha sempre messo nero su bianco la sua posizione. Libertà in tutte le forme dell’essere è la bandiera della quale si fa portavoce.

A cura di Giulia Turco

Arisa si dichiara gender fluid. Con un post su Instagram l’artista si è espressa sul tema di genere lanciando un messaggio chiaro e forte che ha fatto il pieno di approvazioni social: “Sono una donna, ma anche un uomo e non c’è niente di sbagliato in me stessa”, recita la didascalia a corredo di uno scatto libero e provocatorio che la ritrae senza vestiti.

Il desiderio di rinascere ermafrodita

Non è la prima volta che Arisa affronta il tema di genere, sul quale ha sempre messo nero su bianco la sua posizione. Libertà in tutte le forme dell’essere è la bandiera della quale si fa portavoce l’artista che negli anni ha intrapreso un percorso di riscoperta della propria femminilità. In passato aveva raccontato che uno dei suoi desideri nascosti era quello di rinascere come ermafrodita, dunque non uomo, non donna, ma incarnare la sua natura senza l’etichetta di un genere.

“Battiato mi diceva sempre che quando noi uccidiamo il nostro corpo in realtà anche la nostra anima va via e non si unisce con le altre particelle per creare nuova vita”, ha raccontato ospite da Pierluigi Diaco lo scorso aprile. “Io invece spero di vivere per sempre e che un giorno la mia anima possa dare vita ad un essere umano migliore.. magari un’ermafrodita”, ha spiegato. “Perché così sei tutto”.

L'interesse verso il genere femminile

Nel 2012 in un’intervista su A., Rosaria Pippa aveva ammesso un certo interesse verso l’universo femminile: “Ho trovato donne molto più interessanti degli uomini”, raccontava. “Spesso mi innamoro della testa di alcune di loro, però il sesso è un’altra cosa, non l’ho mai fatto”, aveva chiarito mettendo a tacere le voci sulla sua presunta bisessualità mai confermata esplicitamente. “Siamo tutti uguali, dobbiamo accettare le disuguaglianze e accogliere tutti. Adesso la gente si inventerà storie, ma io mi innamoro platonicamente ogni giorno".