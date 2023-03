“Antonio Orefice è geloso di Massimiliano Caiazzo”, Maria Esposito sbotta: “Tutto ciò mi rattrista” Maria Esposito, attrice che in Mare Fuori interpreta il personaggio di Rosa Ricci, con un lungo sfogo tra le stories di Instagram ha replicato ai fan che credono che Antonio Orefice, il fidanzato, sia geloso di Massimiliano Caiazzo, Carmine nella serie tv. “Le nostre amicizie e i nostri legami sono solidi e veri”.

A cura di Gaia Martino

Mercoledì sera, dopo il termine del penultimo appuntamento con Mare Fuori 3 in onda su Rai Due, Maria Esposito, che nella serie televisiva di successo interpreta Rosa Ricci, ha scritto un lungo messaggio di sfogo contro alcuni fan della fiction. "Leggo commenti e messaggi stupidi, tutto ciò mi rattrista", le parole dell'attrice che dopo aver condiviso un post su Instagram ha ricevuto numerosi commenti che sottolineano la mancanza di fotografie con Massimiliano Caiazzo, Carmine nella serie tv, nel suo profilo Instagram. "Essendo un attrice, fa parte del ruolo e postare la foto con Carmine non dovrebbe essere motivo di gelosia per nessuno", il pensiero di un utente. Molti credono che il fidanzato di Maria Esposito, Antonio Orefice, sia geloso.

Lo sfogo di Maria Esposito

Molti fan di Mare Fuori 3 credono che Maria Esposito non sia vicina a Massimiliano Caiazzo, che nella serie interpreta Carmine, anche nella vita extra set perché il fidanzato, Antonio Orefice, anche lui volto della fiction, sarebbe geloso. L'attrice dopo aver ringraziato i fan che la sostengono, con un lungo messaggio social ha voluto replicare ai numerosi messaggi ricevuti:

Per la prima volta nella mia vita sto provando emozioni straordinarie, anche grazie a voi. Ma in tutto questo bene c'è sempre un po' di male. Leggo messaggi e commenti abbastanza "stupidi", ci sono persone che si fanno film mentali e dinamiche paranormali. Non c'entra niente la mia vita privata con il mio essere un'attrice professionista.

La giovane ha sottolineato che "certe cose" – facendo riferimento, con ogni probabilità, alla mancata pubblicazione di foto con Massimiliano Caiazzo nel suo profilo Instagram – "si fanno con una giusta strategia, ma i motivi per le quali non vengono fatte non c'entrano con i commenti e messaggi stupidi che leggo". Ha continuato:

Tutto ciò mi rattrista, soprattutto in questo momento dove mi sento felice e libera nel vero senso della parola. Mi rivolgo alla piccola fetta di commenti e messaggi stupidi: state tranquilli e sereni perché le nostre amicizie e i nostri legami, anche se magari non si vedono, sono così solidi e veri, senza interessi, e soprattutto senza gelosie.

Maria Esposito ha continuato il suo messaggio spiegando di essersi circondata di persone che la supportano e la aiutano a credere nei suoi sogni: "Spero che dopo questo messaggio chiudiamo questa parentesi inutile".

"Non mischiate vita privata con quella professionale"

Ha infine concluso il lungo sfogo invitando i fan della serie tv a non fare confusione tra vita professionale e privata di ogni attore, "sono due cose distinte e separate. Spero di essere stata capita, mi scuso per lo sfogo. Vi voglio bene".