Antonio a Temptation chiama Francesco “cornuto”, il tentatore ripreso mentre guarda la scena in tv: la reazione

Francesco Farina ha assistito alla puntata di Temptation Island di ieri sera, giovedì 24 luglio, con alcuni amici che lo hanno ripreso nel momento in cui, in tv, Antonio Panico lo accusa di essere un "cornuto". L'appuntamento con il reality in onda ieri sera ha visto la furia del fidanzato di Valentina che, dopo aver assistito all'esterna con il single, è esploso in una corsa verso il suo villaggio, nel tentativo di raggiungere la compagna. Accecato dalla rabbia, ha rivolto al tentatore alcune accuse: Francesco, riguardando le immagini nel piccolo schermo, è scoppiato a ridere. I suoi amici hanno condiviso i video su TikTok.

I video di Francesco Farina mentre guarda Antonio Panico a Temptation Island

Due amici di Francesco Farina lo hanno ripreso mentre guardavano insieme la puntata di Temptation Island di ieri sera. Il tentatore, mentre in tv Antonio Panico lo accusava di essere un "cornuto", non ha trattenuto le risate.

Nelle immagini condivise da un altro amico su TikTok, assistono insieme alla scena in cui il fidanzato di Valentina, durante la corsa, gli urla: "Io la vivo la partita, non me la faccio raccontare in Tribuna", facendo riferimento all'invito per la fidanzata allo stadio. Poi la minaccia: "Francesco, vieni qua". Anche nella nuova inquadratura, il single del reality scoppia a sorridere.

Non è chiaro come finirà il percorso di Valentina e Antonio a Temptation Island: i telespettatori potranno scoprirlo la prossima settimana, durante la quale sono programmate le ultime tre puntate del reality.

La corsa disperata di Antonio Panico e le accuse a Francesco a Temptation Island

A far sbottare Antonio, nella puntata di ieri sera, è stata la vicinanza tra Valentina e il single Francesco. Più di tutto, però, l'invito del tentatore che ha proposto alla fidanzata di andare insieme in Tribuna Posillipo, allo stadio Diego Armando Maradona, nella prossima stagione di Serie A del Napoli. Antonio, tifoso della squadra azzurra, ha perso la calma e ha iniziato a correre verso il villaggio delle fidanzate, nel tentativo di incontrarli. Durante la corsa, ha urlato contro il single invitandolo a raggiungerlo in spiaggia.