Antonella Clerici ricorda il viaggio in Myanmar con il compagno, lo sfogo dopo il terremoto: "Tragedia immane" Antonella Clerici con un post su Instagram ha ricordato il viaggio in Myanmar fatto con il compagno Vittorio Garrone. Ha condiviso le foto scattate nelle stesse zone ora colpite dal forte terremoto, di magnitudo 7.7, che ha distrutto città e provocato oltre 1600 vittime. "Il mio cuore è con loro", le parole della conduttrice.

A cura di Gaia Martino

Mentre continua a salire il bilancio delle vittime del terremoto in Myanmar di magnitudo 7.7, Antonella Clerici su Instagram ha ricordato il suo viaggio lì, condividendo con i fan il dolore che prova dopo aver assistito alle terribili immagini che arrivano dalle zone più colpite dal sisma. "Il più bel viaggio della mia vita è stato lì" ha scritto la conduttrice televisiva a corredo delle immagini scattate durante quel viaggio con il compagno Vittorio Garrone.

Le parole di Antonella Clerici

Antonella Clerici ha condiviso con i suoi followers di Instagram le immagini scattate durante il suo viaggio in Myanmar, zona colpita dal terremoto di magnitudo 7.7. "Il più bel viaggio della mia vita è stato il Myanmar. Indimenticabile soprattutto il popolo, meraviglioso, generoso nella povertà, solidale, buono. Privato della sua libertà con la terribile guerra civile, dimenticato dai potenti della terra. E adesso questa immane tragedia. Per quanto poco conti, il mio cuore è con loro" ha scritto la conduttrice televisiva a corredo delle foto con il compagno, Vittorio Garrone, scattate nelle zone ora distrutte dal terremoto.

Le immagini del Myanmar dopo il terremoto

Il terremoto che si è verificato venerdì 28 marzo 2025 in Myanmar di magnitudo 7.7, avvertito anche in Thailandia, ha provocato oltre 1600 vittime. Mentre continua a salire il bilancio dei morti, da Singapore sono arrivati nelle ultime ore i cani da ricerca per salvare le persone ancora sotto le macerie. Il forte sisma ha distrutto edifici, abbattuto ponti e piegato strade in ampie zone del Myanmar, con una massiccia distruzione a Mandalay. L'OMS poco fa ha annunciato di aver attivato il sistema di gestione delle emergenze e la mobilitazione del suo centro logistico, a Dubai, per preparare i rifornimenti e gli aiuti per i feriti.