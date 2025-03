video suggerito

Paura per Jury Chechi a Pechino Express 2025: "Ho avuto una crisi di panico, sono terrorizzato" Jury Chechi ha vissuto un momento di paura durante la terza puntata di Pechino Express 2025, in onda giovedì 20 marzo. L'atleta soffre di vertigini e si è bloccato a causa dell'altezza: "Ho avuto una crisi di panico, quando vedo il vuoto mi blocco".

A cura di Elisabetta Murina

La terza puntata di Pechino Express 2025 ha messo a dura a prova la resistenza dei viaggiatori. Per l'ultima tappa nelle Filippine, le coppie hanno dovuto affrontare un duro trekking nella giungla, che li ha messi faccia a faccia con le loro paure. È il caso di Jury Chechi dei Medagliati, che ha vissuto un momento di panico a causa. A supportarlo il suo compagno di viaggio e amico Antonio Rossi.

Jury Chechi terrorizzato dall'altezza a Pechino Express

Durante il trekking nella giungla, con oltre 30 gradi e un'umidità che superava l'80%, Jury Chechi ha vissuto un momento di panico a causa dell'altezza. Se le condizioni fisiche non hanno rappresentato un problema, l'altezza lo è stato bloccandolo totalmente. "Jury fa i salti mortali a tre metri di altezza, poi arriva a un metro su un ponticello e si blocca", ha scherzato il suo compagno di viaggio Antonio, che gli ha consigliato di affrontare la ripida scala girato di schiena. "Aspettami", ha chiesto Chechi. "Sono qua, ti tengo per mano. Ti ho detto di guardare in su, è una scala, ti dico io quando finisce", lo ha esortato Antonio. Il ginnasta ha spiegato cosa lo terrorizza: "Ho avuto proprio la classica crisi di panico. Quando c'è il vuoto, mi blocco. Soffro di vertigini porca pu**ana". Poi ha scherzato: "Guardo avanti, sto guardando la tua pelata".

I Medagliati classificati per la Thailandia, secondo paese di Pechino Express 2025

La paura non ha fermato i Medagliati, che hanno continuato inarrestabili la gara. Jury Chechi e Antonio Rossi hanno superato gli avversari e trovato alloggio per la notte. Ripartiti la mattina seguente, hanno firmato per primi il libro rosso davanti a Costatino della Gherardesca e guadagnato l'immunità. Sono la prima coppia a staccare un biglietto diretto per la Thailandia, il secondo paese di questa edizione, che concluderà la rotta in Nepal sul ‘tetto del mondo'.