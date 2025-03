video suggerito

Pechino Express 2025, i Complici si salvano dall'eliminazione: cosa è successo nella prima puntata Cosa è successo nella prima puntata di Pechino Express 2025, andata in onda giovedì 6 marzo su Sky Uno. Dopo una tappa lunga oltre 140 chilometri, i viaggiatori sono arrivati al primo tappeto rosso di questa edizione, nella località di Tay Tay. Al primo posto i Magici, che hanno deciso il destino degli altri concorrenti.

A cura di Elisabetta Murina

Si chiude con un punto interrogativo la prima puntata di Pechino Express 2025, andata in onda giovedì 6 marzo su Sky Uno. I viaggiatori sono partiti dall'isola di Palawan, nelle Filippine e, dopo una tappa lunga 140km, sono arrivati al primo tappeto rosso di questa edizione. Al primo posto delle 9 coppie in gara i Magici, mentre a rischiare l'eliminazione i Cineasti, scelti proprio dai Magici sotto la supervisione del conduttore Costantino della Gherardesca. Ecco come è andata a finire

La classifica: la coppia vincitrice è quella dei Magici. Seguono gli Spettacolari, i Medagliati, le Atlantiche, le Sorelle e gli Estetici. A rischiare di essere eliminati al termine della prima puntata di Pechino Express 2025 sono stati i Cineasti, ultimi in classifica, e i Complici. I Magici scelgono di escludere dal gioco i Complici. La tappa però non è eliminatoria e quindi nessuno viene rimandato in Italia.

Chi è stato eliminato nella prima puntata di Pechino Express 2025

La prima puntata di Pechino Express 2025 ha iniziato a definire le gerarchie di questa edizione. Complici e Cineasti sono arrivati per ultimi al traguardo, il tappeto rosso collocato nella località Tay Tay. Al primo posto i magici che hanno deciso le sorti degli altri compagni, scegliendo appunto la coppia dei Complici per l'eliminazione. Tuttavia emerge che la prova di questa puntata non è eliminatoria e quindi i Cineasti sono salvi e possono continuare il percorso anche nella puntata successiva.

Cosa è successo nella puntata del 6 marzo 2025

Nella prima puntata di Pechino Express 2025, i viaggiatori sono partiti dall'Isola Pinagbutayan e sono arrivati sull'isola di Palawan. Le coppie hanno avuto modo di confrontarsi con la cultura e le tradizioni locali, a cominciare dal cibo. Arrivati per la prima volta davanti a Fru, hanno mangiato il tamilok, una sorta di vongola che vive all'interno di tronchi marci, e nel corso della gara hanno anche provato i cetrioli di mare. Tutti i concorrenti sono riusciti a trovare alloggio per la notte a Bucana, tappa intermedia.

Il libro rosso si trovava a Canique: a firmarlo per primi i Primi Ballerini (Virna Toppi e Nicola del Freo), che hanno conquistato l'immunità e sono passati di diritto alla tappa successiva. Al secondo posto i Magici, che hanno guadagnato un posto nella classifica finale e al terzo gli Spettacolari. Prima di firmare il libro rosso, i viaggiatori hanno dovuto portare a Costantino mezzo litro di latte di cocco.