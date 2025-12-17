Anna Moroni: “Mi hanno operato alla testa dopo una caduta, ho rischiato di finire in coma”

Anna Moroni ha raccontato di aver rischiato il coma in seguito a una caduta e di essere stata operata alla testa: “Ho chiamato la clinica, sono andata la mattina alle 11 per l’esame e alle 6 del pomeriggio mi hanno operato. Avevo un ematoma”.

Ospite de La Volta Buona, nella puntata del 17 dicembre, Anna Moroni ha raccontato di aver rischiato il coma in seguito a una caduta. "Ero andata al supermercato, si sono chiuse le porte e sono caduta", ha raccontato a Caterina Balivo. Inizialmente non pensava che fosse grave, anche dopo aver sentito il parere di un medico: "Avevo un bozzetto, ho chiamato il mio medico e mi ha detto che se non avevo nausea e mal di testa non dovevo fare niente". Tuttavia, a distanza di poco tempo, ha iniziato a sentirsi male: "Ho iniziato ad avere mal di testa, ho chiamato il mio medico di base e mi ha detto di fare una risonanza". Dopo aver fatto l'esame, è stata operata quasi d'urgenza: "Ho chiamato la clinica, sono andata la mattina alle 11 per l'esame e alle 6 del pomeriggio mi hanno operato". "Aveva un ematoma, stava per finire in coma", ha spiegato Balivo e Moroni ha annuito.

Nel 2018 Anna Moroni lasciò la Prova del Cuoco dopo oltre 15 anni, dove aveva insegnato le regole della sua cucina ad "Antonellina", così come era solita chiamare Antonella Clerici. La scelta di lasciare il programma fu dettata dall'addio della padrona di casa, che fu sostituita da Elisa Isoardi. Negli anni successivi, dopo la sua uscita dal cast, Moroni apparve occasionalmente in tv e a È Sempre Mezzogiorno, programma ora condotto da Clerici.