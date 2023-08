Angelina Jolie assume la figlia 15enne Vivienne come assistente per una produzione a Broadway L’attrice ha scelto sua figlia come assistente per il ruolo di assistente di produzione nell’adattamento musicale a Broadway di The Outsiders di Susan Eloise Hinton. La produttrice sarà proprio lei, che torna al teatro dopo anni.

A cura di Andrea Parrella

Angelina Jolie assume sua figlia di 15 anni, Vivienne Jolie-Pitt, che sarà sua assistente nel ruolo di produttrice per l'adattamento musicale a Broadway di The Outsiders di Susan Eloise Hinton. Nata dalla relazione con l'ex marito Brad Pitt, Vivienne lavorerà per la prima volta con sua madre e questa sarà la sua prima incursione nel settore. La madre dice che sua figlia preferisce iniziare dietro le quinte. "Viv mi ricorda mia madre – ha detto Jolie – in quanto non si concentra sull'essere al centro dell'attenzione, ma sull'essere un supporto per altri creativi". Ed ha aggiunto:

"È molto premurosa e seria riguardo al teatro e lavora sodo per capire al meglio come contribuire".

Il primo lavoro insieme a sua figlia

Secondo quanto riporta il The Independent, Angelina e Vivienne hanno incontrato Hinton, l'autrice degli scritti da cui sarà tratta l'opera, che aveva più o meno l'età di Vivienne quando ha scritto il romanzo. La fonte ha continuato a rivelare: Jolie sarebbe entusiasta di questa nuova avventura, ritenendo queso musical adatto a tutte le età ma in grado di avere particolare risonanza presso i giovani.

Le parole di Angelina Jolie: "Felice di tornare a teatro"

Nella sua dichiarazione, Jolie ha detto di sentirsi euforica di poter tornare in contatto con ciò che l'ha fatta innamorare della recitazione quando ha iniziato: "Mi sento molto fortunata a far parte di questa produzione speciale. Ho studiato al Lee Strasberg Institute dove ho capito che il mio primo amore, come performer, è stato il teatro. Fino ad ora non avevo trovato la possibilità di tornare a lavorare in questo ambito". Ha quindi aggiunto: "Spero di poter contribuire continuando ad imparare da questo fantastico team, con cui lavoro da quando mia figlia mi ha portato a vedere lo spettacolo a La Jolla Playhouse".