Angelica è una performer di bondage: "Sono la figlia di Luca Barbareschi, ma vengo considerata artista di serie B" La figlia di Luca Barbareschi è una bondage performer e si è raccontata a La Zanzara: "Facciamo lavori diversi, io gli voglio bene ma quello che faccio è stato criticato. Mi considerano un'artista di Serie B". Angelica domina e usa gli spettatori dei suoi show come posacenere umano.

Angelica Barbareschi è stata una delle protagoniste della puntata de La Zanzara di mercoledì 13 novembre insieme al suo compagno, Riccardo Fachir Abraxas, con cui fanno spettacoli di freak show. Proprio nella trasmissione di Giuseppe Cruciani, il Fachir Abraxas ha alzato una palla del peso di cinque chili con la sola forza dei suoi testicoli. Ma questa è solo la notizia laterale di una ben più importante. Angelica Barbareschi è infatti proprio la figlia dell'attore, regista e produttore Luca Barbareschi. Nel corso della trasmissione di Radio 24 emerge anche il rapporto non esattamente idilliaco che intercorre tra padre e figlia anche a causa delle scelte artistiche di Angelica, la quale ha abbracciato il mondo della performance bondage, del dark cabaret e dei freak show. Come confessa l'attrice a Giuseppe Cruciani: "Sono una delle otto figlie di Luca Barbareschi, non ci sentiamo molto ma abbiamo idee molto diverse".

Le parole di Angelica Barbareschi

Angelica Barbareschi si è presentata con quattro spilloni attaccati ai bordi sul collo per dimostrare quelle che sono le sue performance. Proprio per questo motivo, non sarebbe ben vista da suo padre sebbene, come ha dichiarato la stessa, lui ha rispettato la scelta della figlia.

Ci sentiamo per il Natale, per il compleanno. Vuole un rapporto più stretto con me? Non so, magari andiamo da Maria De Filippi. Mio padre ha tanti figli e tanti rapporti da dover mantenere. Facciamo lavori diversi, io gli voglio bene ma quello che faccio è stato criticato. Mi hanno un po' messo come artista di serie B. Io un paio di anni fa ho smesso di fare l'assistente alla regia per avvicinarmi a questo mondo. È un mondo che lui rispetta. Non mi ha mai visto dal vivo, ma sui social ha visto quello che faccio.

Che cosa fa Angelica Barbareschi: domina e usa i clienti come posacenere umano

Quali sono le performance di Angelica Barbareschi? Come ha raccontato a La Zanzara: "Faccio la dominatrice. Uso la frusta e poi mi diverte fumare e usare le persone come posacenere umano. Gli butto la cenere addosso, in bocca, posso anche spegnere una sigaretta sulla lingua delle persone. L'ho fatto anche io per uno show. Mi dispiace, ciao Papà!".