Andreas Muller agli ex talent: “Ingrati e irrispettosi, vi appropriate di coreografie non vostre”

Andreas Muller ha pubblicato un lungo sfogo su Instagram. Il ballerino, coreografo ed ex volto di Amici di Maria De Filippi ha tuonato contro i colleghi e addetti ai lavori, che si appropriano delle coreografie altrui, senza mai citare chi ha prodotto quel lavoro. Muller si è chiesto il motivo di questo comportamento da "ingrati e irrispettosi".

Andreas Muller ha pubblicato il suo sfogo nelle Instagram Stories. Il ballerino si è rivolto al "mondo della danza", rimarcando un atteggiamento diffuso, che avrebbe riscontrato più volte. A suo dire, alcuni ex concorrenti dei talent e ballerini, non esiterebbero a eseguire, nel corso degli eventi che li vedono protagonisti, coreografie che non sono state pensate da loro. La stessa cosa, si verificherebbe anche sui social. In entrambi i casi, si ometterebbe sempre il nome di chi ha creato la coreografia:

Posso farvi una domanda, mondo della danza? E mi rivolgo a ballerini, ex concorrenti di talent e direttori/direttrici di varie scuole. Ma ogni volta che portate in giro in maniera fisica coreografie non vostre o semplicemente repostate sui social in maniera costante tutto l'anno coreografie non vostre o dei vostri docenti o dei vostri best friends per quale motivo non citate/taggate di chi è quel lavoro con cui vi fate pubblicità o ci andate a guadagnare soldi in giro?