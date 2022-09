L’ex prof Anna Pettinelli a poche ore dall’inizio di Amici 22: “Farò sempre parte di questo sogno” Anna Pettinelli augura buon lavoro a Maria de Filippi e tutto il nuovo cast di Amici 22, in partenza oggi dalle ore 14 su Canale 5: l’ex prof di canto con la maglia del talent indosso svela “io per sempre farò parte di questo sogno”.

A cura di Gaia Martino

Oggi parte la nuova edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi pronto a regalare il successo a nuovi giovani talenti. Inizia una stagione ricca di novità soprattutto per quanto riguarda il tavolo dei giudici. Il programma ha salutato Veronica Peparini e Anna Pettinelli, le prof di ballo e canto in ordine, per lasciare spazio a nuovi profili: Arisa e Emanuel Lo. Non c'è alcun malumore, solo mancanza: la speaker di RDS ha fatto un in bocca al lupo al nuovo cast. "Per sempre farò parte di questo sogno".

Il messaggio di Anna Pettinelli

Anna Pettinelli a poche ore dall'inizio della nuova stagione di Amici, in programma alle ore 14 oggi domenica 18 settembre, ha dedicato un post al cast del talent show. Ha augurato a tutti buon lavoro con la maglia del programma indosso: "Quando metti la maglia di Amici sai che sarà per sempre, io per sempre farò parte di questo sogno che inizia nuovamente oggi. In bocca al lupo ai ragazzi" ha detto nel suo video saluto, poi ha continuato augurando buon lavoro anche ai nuovi professori: "A tutti i professori, quando dico tutti dico proprio tutti", riferendosi presumibilmente al suo eterno rivale Rudy Zerbi. Infine: "In bocca a lupo a Maria, vi seguirò da casa con un affetto enorme. Buon lavoro, in bocca al lupo, baci".

Le anticipazioni della prima puntata di Amici

Oggi alle ore 14 su Canale 5 riparte Amici di Maria De Filippi, in onda tutte le domeniche. Come gli appassionati già sapranno però, le puntate pomeridiane sono registrate giorni prima. Così sono già trapelate le prime informazioni sui presunti nuovi protagonisti del talent show. Nel corso della puntata di oggi, secondo quanto si legge nelle anticipazioni di Amici News, saranno ospiti Can Yaman, Pio e Amedeo, Alessia Marcuzzi, Leonardo Pieraccioni, Roberto Saviano, Christian De Sica e Salvatore Esposito. Ci sarà il ritorno di Luigi Strangis, poi le assegnazioni dei primi banchi. Tra i primi allievi che avrebbero già preso posto potrebbe esserci anche Mattia Zenzola, il ballerino che l'anno scorso fu costretto ad abbandonare per un infortunio.