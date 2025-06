video suggerito

Ambra Angiolini sul Pride: "Negli anni ho detto tanto, sono una persona libera dal pregiudizio" Ambra Angiolini commenta le dichiarazioni rilasciate in un'intervista durante il Pride di Roma del 2000. In quell'occasione Victoria Cabello le aveva fatto alcune domande sulla sua presenza alla manifestazione.

In questi giorni sui social è tornato in circolazione il video di un'intervista di venticinque anni fa. Protagoniste sono Ambra Angiolini e Victoria Cabello, che nell'estate del 2000 raccontava il World Pride per MTV. A commentare il filmato, ricondiviso su Instgaram da una pagina satirica, è stata l'attrice, mettendo in chiaro che quelle dichiarazioni (all'epoca aveva solo 23 anni) non erano che l'inizio della sua "alfabetizzazione sentimentale dell'amore senza etichette".

Ambra Angiolini: "Sono una persona rispettosa e libera dal pregiudizio"

Nel video del Pride di Roma del 2000 si sente Victoria Cabelli chiedere ad Ambra Angiolini: "Cosa si fa qua oggi?". E l'ex volto di Non è la Rai: "Si fa una festa incredibile. Sembra che finalmente tutta Roma sia gay, l'ho scoperto oggi. Sono tutti gay a Roma, credo che tutta Italia lo sia".

Nel commentare il filmato venticinque anni dopo, Angiolini mette in chiaro come quelle non siano state le sue uniche dichiarazioni a supporto della comunità LGBTQIA+. Tra i commenti al post che ha ricondiviso l'intervista, spiega:

Oddio! Ho detto anche tanto altro negli anni e nei secoli continuerò a dirlo e sostenerlo. Ho imparato ad essere una persona rispettosa e libera dal pregiudizio, durante la mia alfabetizzazione sentimentale dell’amore senza etichette.

Ambra Angiolini: "Non stavo passando un bel periodo, la bandiera arcobaleno sventolava per me"

Nel 2020 Ambra Angiolini aveva pubblicato alcune immagini risalenti a quella manifestazione. A corredo del post che la ritraeva al fianco della bandiera arcobaleno, scriveva: "Era il World Pride 2000 ed io ero a manifestare per la parità dei diritti lgbt sul carro del circolo di cultura omosessuale Mario Mieli. Non stavo passando un bel periodo, a dir la verità professionalmente parlando, non mi si filava più nessuno. Quella bandiera, invece, sventolava per me anche senza vento". In conclusione, poi, rimarcava il suo impegno:

Ripeto e ribadisco che senza l'abbraccio rainbow che dura ormai da più di vent'anni, io forse non avrei capito certe battaglie, non avrei occupato il tempo in cose davvero importanti e non sarei la stessa donna libera che sono oggi. L’amore è amore e che AMORE!