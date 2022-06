“Amber Heard un giorno produrrà un suo film”, la previsione dell’ex agente dopo il processo Dopo il processo contro Johnny Depp, l’ex agente di Amber Heard Jeffrey Nightbyrd scommette che l’attrice un giorno “produrrà un suo film” e “sorprenderà tutti andando fuori dagli schemi”.

A cura di Elisabetta Murina

La carriera di Amber Heard non ha ricevuto alcun contraccolpo dopo la sentenza del processo contro Johnny Depp, che ha riconosciuto l'attrice colpevole di diffamazione nei confronti dell'ex marito e per questo dovrà risarcirlo con una somma pari a 10milioni di dollari più altri 350mila dollari. L'attrice infatti ha già in programma tre film per il prossimo futuro e il suo ex agente ritiene che un giorno "produrrà un suo film".

Le parole dell'ex agente di Amber Heard

Jeffrey Nightbyrd, agente storico di Amber Heard, è pronto a scommettere ancora una volta sulla sua cliente. Anche se ha smesso di seguirla poco prima del suo ruolo decisivo in Aquaman nel 2018, dopo il processo ha dichiarato, come riporta Mirror Uk:

Nessuno la produrrà, quindi dovrebbe farlo da sola. Scommetto che Amber un giorno produrrà e dirigerà un film con un concept originale. Sorprenderà tutti andando fuori dagli schemi tradizionali con un ruolo che sfida il pensiero tradizionale

Amber Heard è già attesa in altri film dopo il processo

Poco prima dell'inizio del processo in Virginia, Amber Heard aveva terminato le riprese di In The Fire e, secondo il database internazionale IMBD, reciterà anche in Run Away With Me. Si tratta di una produzione internazionale alla quale deve ancora prendere parte, ma secondo alcuni sarebbe in difficoltà a trovare una produzione di Hollywood, ora tutta a sostegno di Depp. In più, continuerà a essere nel cast di Aquaman 2, che dovrebbe uscire nel 2023, anche se molte delle sue scene sono state tagliate e il suo ruolo è stato di molto ridimensionato.