Amal Alamuddin Clooney ha avuto un ruolo chiave nel mandato di arresto per Netanyahu e i leader di Hamas Amal Alamuddin Clooney ha avuto un ruolo cruciale nella decisione della CPI di proclamare mandato d'arresto per crimini di guerra nei confronti del premier israeliano e dei leader di Hamas: "Credo nello stato di diritto e nella necessità di proteggere le vite dei civili".

Nella giornata storica che ha visto il procuratore della Corte Penale Internazionale chiedere l'arresto per crimini di guerra nei confronti dei leader di Hamas e del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, emerge il ruolo cruciale di Amal Alamuddin, moglie di George Clooney. Nella mattinata di lunedì, sul sito ufficiale della Clooney Foundation for Justice, proprio la moglie dell'attore ha annunciato di essere stata invitata dalla CPI al fine di unirsi a un gruppo di esperti legali internazionali per valutare le prove di sospetti crimini di guerra.

La moglie di George Clooney ha avuto un ruolo chiave

Gli aggiornamenti sul sito ufficiale della fondazione Clooneu

Come si legge sul sito della Clooney Foundation for Justice, Amal Alamuddin ha fatto parte del gruppo che ha determinato, dopo una revisione legale approfondita e all'unanimità, il parere positivo sull'arresto per crimini di guerra per i leader di Hamas e quelli di Israele, ritenuti al pari responsabile. Scrive Amal Alamuddin sul suo portale:

Più di quattro mesi fa, il Procuratore della Corte Penale Internazionale mi ha chiesto di aiutarlo a valutare le prove di sospetti crimini di guerra e crimini contro l'umanità in Israele e Gaza. Ho accettato e mi sono unita a un gruppo di esperti legali internazionali per svolgere questo compito. Insieme abbiamo intrapreso un ampio processo di revisione delle prove e analisi legale, anche presso la Corte Penale Internazionale all'Aia. […] Abbiamo determinato all'unanimità che la Corte ha giurisdizione sui crimini commessi in Palestina e da cittadini palestinesi. Concludiamo all'unanimità che ci sono ragionevoli motivi per ritenere che i leader di Hamas Yahya Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh abbiano commesso crimini di guerra e crimini contro l'umanità, tra cui presa di ostaggi, omicidio e crimini di violenza sessuale. Concludiamo all'unanimità che ci sono ragionevoli motivi per ritenere che il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il Ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant abbiano commesso crimini di guerra e crimini contro l'umanità, tra cui la fame come metodo di guerra, omicidio, persecuzione e sterminio.

Perché Amal Alamuddin Clooney ha partecipato al mandato di arresto per Netanyahu

Amal Alamuddin Clooney ha spiegato poi perché ha partecipato al mandato di arresto contro il premier israeliano e contro i leader di Hamas: "Ho fatto parte di questo gruppo perché credo nello stato di diritto e nella necessità di proteggere le vite dei civili. La legge che protegge i civili in guerra è stata sviluppata più di 100 anni fa e si applica in ogni paese del mondo, indipendentemente dalle ragioni di un conflitto. Come avvocato per i diritti umani, non accetterò mai che la vita di un bambino valga meno di un'altra. Non accetto che alcun conflitto debba essere al di là della portata della legge, né che alcun colpevole debba essere al di sopra della legge. Pertanto, sostengo il passo storico che il Procuratore della Corte Penale Internazionale ha compiuto per portare giustizia alle vittime delle atrocità in Israele e Palestina".