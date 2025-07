“Amadeus al Nove fino a dicembre, poi si fermerà un anno”, le indiscrezioni sul futuro del conduttore

Secondo alcune indiscrezioni, Amadeus in autunno sarà impegnato con la conduzione del game show The Cage e de La Corrida. Si ipotizza, però, un addio dal Nove già a dicembre: “Resterà fermo per un anno”.

L'autunno televisivo di Amadeus si preannuncia intenso, ma potrebbe essere l'ultimo con impegni lavorativi per un po' di tempo. Dopo l'addio alla Rai e il passaggio al Nove, il conduttore sarà impegnato nei prossimi mesi con il game show The Cage e lo storico programma La Corrida. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Hit, ex firma di TvBlog, da dicembre in poi il futuro del conduttore sarà incerto.

"Rai e Mediaset non hanno intenzione di avvalersi dell'opera di Amadeus"

Dopo oltre trent'anni ininterrotti di lavoro in tv, tra quiz, prime serate e cinque edizioni consecutive di Sanremo da record, Amadeus potrebbe prendersi una pausa. Secondo alcuni rumor, il conduttore "continuerà con The Cage e La Corrida, ma l'esperienza sul Nove potrebbe concludersi a dicembre". Il passaggio al gruppo Warner Bros Discovery aveva fatto molto discutere, segnando un momento cruciale nella carriera del conduttore che, a quanto viene riportato, terminati i programmi succitati, "resterà fermo un anno". Al momento né la Rai né Mediaset sembrano orientate nel riportarlo nei propri palinsesti: "Non hanno intenzione di avvalersi della sua opera, ma il tempo medica le ferite".

Fiorello sul ritorno di Amadeus in Rai

A maggio scorso Amadeus era stato ospite di una diretta Instagram di Fiorello e insieme a lui avevano ironizzato sui suoi bassi numeri di ascolti sul Nove. L'amico e collega aveva avanzato l'ipotesi del suo ritorno in Rai: "Ho parlato con i dirigenti, mi hanno detto che per Amadeus le porte sono sempre aperte".

Lo showman siciliano aveva aggiunto: "Quando finisce, finirà un giorno, non devi andare da un'altra parte. Non devi andare a Mediaset, devi andare in Rai. Io so come funziona. Coletta ti ama, è proprio innamorato di te". Amadeus, nonostante il sorriso, si era mostrato scettico: "Magari non mi prende né l'uno né l'altro".