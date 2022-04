Alina Kabaeva, la compagna di Putin, si rivede in pubblico con il simbolo “Z” contro l’Ucraina Uscita pubblica e politica quella di Alina Kabaea, che ha parlato apertamente della guerra e delle dinamiche e delle conseguenze che interessano il suo ambito, la ginnastica artistica.

Alina Kabaeva, la compagna di Vladimir Putin, è tornata a vedersi in pubblico in un evento a Mosca. È la prima volta in assoluto da quando è iniziato il conflitto tra la Russia e l'Ucraina. La trentanovenne, ex campionessa olimpica di ginnastica ritmica, presunta madre di tre figli con Vladimir Putin, è stata la protagonista di un evento che porta il suo nome: Alina Festival. In questa occasione, si è presentata davanti alle telecamere con il simbolo della Z russa (che significa: "Per la vittoria"), a sostegno del suo paese nella guerra contro l'Ucraina.

Le parole di Alina Kabaeva

Uscita pubblica e politica quella di Alina Kabaea, che ha parlato apertamente della guerra e delle dinamiche e delle conseguenze che interessano il suo ambito, la ginnastica artistica. Ecco le sue parole: "Ogni famiglia ha una storia legata alla guerra. La ginnastica russa uscirà rafforzata da questo isolamento, vinceremo", ha detto nel corso della presentazione dell'evento che sarà trasmesso il 9 maggio, per commemorare la vittoria della Russia contro i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. In quella data, secondo gli esperti, la Russia potrebbe annunciare la fine delle ostilità e la vittoria in Ucraina.

Chi è Alina Kabaeva

Alina Maratovna Kabaeva è nata il 12 maggio 1983 ed è è un'ex ginnasta, politica e modella russa con cittadinanza uzbeka. È stata una delle maggiori atlete della ginnastica ritmica russa, ha vinto un oro olimpico e nove ori mondiali. È stata deputata della Duma di Stato del Partito Russia Unita. Nel settembre 2014, è diventata presidente del consiglio di amministrazione del National Media Group, il gruppo che controlla i principali media russi. Poi il caso dei figli: nel 2009 diventa madre di un bimbo di nome Dimitri, nel novembre 2012 di una bambina: in entrambi i casi, la paternità viene attribuita a Putin. I figli sarebbero in tutto quattro, ma questa circostanza è sempre stata smentita.