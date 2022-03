Perché la Z è diventata il simbolo dell’invasione della Russia in Ucraina Disegnata all’inizio sui carri armati russi, forse per distinguerli da quelli ucraini, la “Z” sta diventando il simbolo della propaganda pro-Putin. Ecco le ipotesi sul suo significato.

"Z" quale simbolo di guerra. Il giovane ginnasta russo Ivan Kuliak lo scorso sabato, alle finali della Coppa del mondo di ginnastica artistica a Doha, ha sfoggiato quella lettera sul petto con orgoglio, rivendicando l'aggressione militare contro l'Ucraina come un'azione giusta. Se ne è iniziato a parlare così, ma è dall'inizio del conflitto che il simbolo continua ad essere esposto. Nei primi giorni di scontri era apparso sui carri armati e gli altri mezzi militari russi, ora è usato da chiunque sostenga l'invasione. Per questo si vede soprattutto in Russia su magliette, schermi pubblicitari, video degli influencer e parabrezza delle auto.

La prima volta che si è visto il simbolo è stato lo scorso 22 febbraio, subito dopo il riconoscimento da parte di Putin delle repubbliche autoproclamate separatiste di Donetsk e Luhansk. La "Z" era stata dipinta con della vernice bianca su alcuni veicoli militari e si è moltiplicata sui carri armati man mano che proseguiva l'avanzata. Solo dopo è arrivata sulle auto in Russia.

Cosa significa la Z dipinta sui carri armati russi in Ucraina

Sul perché di questa scelta ci sono varie ipotesi, visto che finora le autorità russe non hanno dato alcuna spiegazione ufficiale: la lettera, infatti, non esiste in cirillico, l'alfabeto russo. Si dovrebbe trattare quindi di una trasposizione nel nostro alfabeto latino di una parola russa. Forse potrebbe stare per "zapad", che vuol dire "ovest" o per za pobedy, che significa "per la vittoria". Tra le interpretazioni a cui viene dato maggiore credito c'è il fatto che possa servire a distinguere i carri armati russi da quelli dell'esercito ucraino. Oppure, essendo soltanto uno dei simboli presenti sui mezzi militari di Mosca, potrebbe indicarne la provenienza o la destinazione. Quindi verrebbe disegnata poco prima di un attacco, così che le forze nemiche non identifichino il mezzo e non ne capiscano la strategia.

Secondo lo Stato maggiore di Kiev, stando alla testimonianza del dirigente d'azienda Dmitri Alperovitch, "Z" starebbe per "forze esterne", mentre "|Z|" per "forze della Crimea", "O" per "forze dalla Bielorussia, "V" per "fanteria navale", "X" per "ceceni di Kadyrov" e "A" per "forze speciali".

Esiste però un'altra ipotesi sul senso di questa "Z". Il suono che gli corrisponde in russo è indicato dalla lettera З, che assomiglia al numero 3. Alcuni hanno quindi pensato a un simbolismo con la trinità ortodossa, oppure all'ideologia sposata da Putin di una "grande nazione" composta da Russia, Bielorussia e Ucraina. Queste ultime due interpretazioni non trovano però molti riscontri ufficiali.

La Z usata da politici e influencer pro Putin

Tra chi sta utilizzando molto il simbolo "Z" c'è Maria Butina, eletta lo scorso anno tra le fila del partito "Russia Unita" alla Duma, la Camera bassa russa. Da oramai una settimana si mostra ovunque indossando una t-shirt con la "Z", invitando dai suoi profili social tutti i follower a fare lo stesso, sostenendo il presidente Putin e la sua azione militare.

Intanto si moltiplicano i flash mob a favore di Putin, sponsorizzati da personaggi famosi russi, corrispettivi dei nostri influencer. Di questi eventi vengono diffuse foto dall'alto in cui la lettera "Z" è tracciata dai corpi dei manifestanti. E c'è addirittura un apposito merchandising, con diversi prodotti venduti su internet.