Alessandro Bolide e il suo momento buio: "Hanno detto che la polizia mi ha salvato dal parapetto, tutte stron*ate" Alessandro Bolide, comico di Made in Sud e attore napoletano, ospite del podcast In vino veritas è tornato a parlare del "momento nero" che ha attraversato di recente. "Salvato dalla polizia sul parapetto del balcone? Sono state dette tante cretinate" ha spiegato.

A cura di Gaia Martino

Il comico napoletano Alessandro Bolide, volto di Made in Sud e attore che ha recitato in fiction come Un posto al sole e La squadra, nel podcast In vino veritas torna a parlare dei "momenti bui" che ha attraversato. Lo scorso ottobre circolò la notizia che lo vedeva "salvato dalla polizia sul parapetto del balcone" : dopo l'accaduto, ringraziò sui social i fan assicurando che il momento particolare che stava attraversando sarebbe passato. Il post in questione è stato poi cancellato: ospite del podcast è tornato sulla questione raccontando di aver ritrovato la strada giusta grazie all'affetto e alla vicinanza dei suoi cari. Ma sul racconto del balcone, ha chiarito: "Si sono dette anche tante cretinate".

Le parole di Alessandro Bolide

"Ho sofferto di depressione da ragazzo. Da piccolo, avevo 22 anni, mi lasciai con la fidanzata e stetti malissimo. È passato tanto tempo, ora ci rido su. Ma mi fece attraversare un momento brutto, che poi ho ripreso". Così Alessandro Bolide al podcast In vino veritas ha iniziato il suo discorso riguardo i momenti bui di cui è stato vittima. "I momenti neri, quelli in cui voglio stare da solo, a me servono a ricaricare le batterie per poi riprendere con la forza giusta. Anche ultimamente, qualche mese fa, ho passato un brutto momento. Se n'è parlato anche sui social" ha spiegato ricordando la vicenda del parapetto del balcone. Riferendosi alle notizie circolate sul suo conto, ha però aggiunto : "Si sono dette anche tante cretinate. Su TikTok si sono fatti dei film, che la polizia mi è venuta a salvare, tutte stron*ate".

"Mi sono rialzato grazie a mia moglie e mio figlio"

Continuando la sua confessione, il comico ha spiegato di essersi rialzato dai periodi di down grazie all'amore e alla vicinanza della moglie e del figlio.

Grazie alla famiglia e a mia moglie e mio figlio, mi sono rialzato alla grande. Ho ripreso a fare quello che mi piace. Se non hai responsabilità, puoi abbandonarti a te stesso e non trovare la forza di iniziare a camminare. Quando sei un marito, un padre, capisci che devi trovare velocemente la strada giusta. Questi momenti ti fanno capire chi sta dalla tua parte, io ho avuto le persone giuste.