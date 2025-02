video suggerito

Ad Avanti un altro, Anna soffre d’ansia e Bonolis ferma il gioco: “Hai 21 anni, devi ridere e tro**are” Anna, concorrente 21enne di Avanti un altro, parlando del suo percorso universitario, ha ammesso di soffrire d’ansia. Paolo Bonolis ha fermato il gioco e le ha fatto un discorso che ha presto fatto il giro dei social: “Viviamo in un mondo dove tutti pretendono tutto, che dobbiamo fare tutto, che dobbiamo essere bravi e fantastici, tu non gli credere”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ad Avanti un altro, come è di consuetudine, i concorrenti hanno del tempo per presentarsi, raccontare qualcosa di loro e cosa fanno nella vita. Davanti a una ragazza di soli 21 anni di nome Anna, che ha ammesso di soffrire d'ansia a causa degli esami, però, Paolo Bonolis ha scelto di ritagliarsi qualche minuto di tempo per farle un discorso: "

Il discorso sull'ansia di Bonolis ad Anna

Anna, studentessa di giurisprudenza di 21 anni, si è presentata a Bonolis e Laurenti, dicendo: "Piango, ho l'ansia, vado a letto e piango di nuovo". Il motivo? "Gli esami, la vita universitaria", ha spiegato la ragazza. A quel punto, il conduttore l'ha interrotta: "Puoi farti venire l'ansia per un esame? A 21 anni devi ridere, ma che ti ansi?".

"È vero che viviamo in un mondo dove tutti pretendono tutto, che dobbiamo fare tutto, che dobbiamo essere bravi e fantastici, tu non gli credere – ha continuato – Vivi serena, goditi la vita, studia perché vuoi fare giurisprudenza, ma non stare con questo sciacallo sul collo da angoscia, sei una bella ragazza".

Non ci metterai quattro anni, ce ne metterai cinque, chi se ne frega, ma la gioia ti dentro ti darà la facilità di fare al meglio tutto quello che dovrai fare, sennò l'ansia diventa un veleno esistenziale. Hai un fidanzato? Tromba, goditela.

Paolo Bonolis e i discorsi motivazionali diventati virali

Non è la prima volta che il conduttore fa discorsi inerenti ad aspetti disparati della vita, capaci di colpire al punto di essere ricondivisi migliaia di volte, generando spesso ondate di meme. L'ultimo di questi riguardava quello che lui chiamò, ospite nel podcast di Gianluca Gazzoli, "lo stato mentale" nella vita. "È come ti poni tu sulle cose, un peso oggettivo negativo è quello. Se tu ci metti il tuo, il peso aumenta e diventa insostenibile. Dobbiamo vivere nella consapevolezza che nella vita possono accadere cose spiacevoli", le parole.