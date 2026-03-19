Alessandra Mussolini ha un tatuaggio sulle parti intime: “Volevo morire dal dolore, ma mi piaccio”

Alessandra Mussolini si sta rivelando una delle concorrenti più spontanee della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Poche ore dopo avere attraversato la porta rossa, si è lasciata andare a una confidenza decisamente personale. La sessantatreenne, mentre era a tavola, ha svelato di avere un tatuaggio nelle parti intime. Gli autori l'hanno subito convocata in confessionale, insieme ad altri concorrenti.

Il tatuaggio di Alessandra Mussolini, la confidenza intima a tavola

La concorrente ha svelato ai suoi compagni di avventura che l'ascoltavano increduli: "Ho voluto farmi un bel tatuaggione. Dove? Sulla patata". Il primo pensiero di Francesca Manzini è stato quello del dolore che la gieffina ha sicuramente provato nel farlo. Alessandra Mussolini le ha dato ragione: "Volevo morire". E ha continuato in questa confidenza intima perché si è detta convinta che tanto non li stesse ascoltando nessuno. Ovviamente si sbagliava. Il video, pochi secondi dopo, era già su tutte le piattaforme social.

Cosa ha tatuato la concorrente del GF Vip

Alessandra Mussolini ha continuato nel suo racconto, assicurando di non essersi affatto pentita di quel tatuaggio: "È bellissimo". E ha spiegato a chi ancora sembrava incredulo davanti a quell'insolita confidenza: "Quando ti spogli e ti guardi allo specchio dici: ‘Però!'". A giudicare da un commento del comico Dario Cassini, anche lui nella casa del Grande Fratello Vip, il tatuaggio consisterebbe in una corona su un diamante. Il gieffino si è spazientito con chi chiedeva insistentemente a Mussolini se il tatuaggio fosse dentro le parti intime: "Ma chi lo vede così? Uno speleologo?". La stessa Alessandra ha precisato che è posizionato, ovviamente, fuori. A questo punto, sarà per pura casualità o per la precisa intenzione di mettere fine a quel discorso surreale, gli autori hanno convocato Alessandra Mussolini e altri concorrenti in confessionale. La gieffina si è preoccupata: "Non dovevamo raccontarlo".