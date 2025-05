video suggerito

Alessandra Celentano: “Avrei voluto la mia ex allieva Chiara in finale ad Amici. Elena D’Amario brava e giusta” Alessandra Celentano ha commentato i finalisti di Amici 24, che sono 3 ballerini e 2 cantanti. La prof si è detta contenta di questo risultato perché è “come se vincesse un po’ la danza”, anche se avrebbe voluto vedere la sua ex allieva Chiara Bacci. E su Elena D’Amario in giuria: “L’ho trovata molto brava e giusta. Secondo me ha aiutato il fatto di avere in giuria un tecnico”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessandra Celentano si sta preparando alla finale di Amici 24, che andrà in onda domenica 18 maggio in prima serata su Canale 5. La maestra di ballo ha già espresso la sua preferenza sui finalisti, come si è visto nel daytime del 13 maggio, e in occasione dell'anteprima del film Nero di Giovanni Esposito (a cui hanno partecipato anche Stefano De Martino e il dottore di Affari Tuoi), si è sbilanciata sulla danza e sulla giuria del talent, che si avvia verso la conclusione di una nuova edizione.

Alessandra Celentano commenta Elena D'Amario in giuria

Come Amadeus, anche Elena D'Amario è stata una delle new entry della giuria di Amici 24. Dopo un passato come allieva della scuola nell'edizione 2010 e una lunga esperienza da professionista all'estero, la ballerina è tornata nel talent per mettersi alla prova sotto una nuova luce. Per la maestra Alessandra Celentano, raggiunta da SuperGuida Tv, la scelta di averla in giuria si è rivelata vincente, soprattutto viste le sue competenze in materia: "Secondo me ha aiutato, io l’ho trovata molto brava, molto giusta e secondo me ha aiutato il fatto di avere in giuria un tecnico e quindi secondo me la giuria era molto varia ma corretta“.

Elena D'Amario e Maria De Filippi ad Amici 24

Il parere della maestra Celentano sui finalisti di Amici 24

Nell'edizione di quest'anno di Amici 24, sono tre i ballerini che si contenderanno la vittoria: Daniele, Alessia e Francesco. I primi due sono allievi della maestra Celentano, che è orgogliosa della valorizzazione data alla sua disciplina: "Sono molto contenta perché è come se vincesse un po' la danza. E quindi sono particolarmente orgogliosa, poi i ragazzi se lo meritano davvero". Nella sua idea di finale, però, manca una ballerina: "Mi manca Chiara Bacci, la mia ex allieva che è uscita pochissimo fa. L'avrei vista molto bene in finale e mi dispiace molto che non ci sia".