Amici 24: lo spoiler di Elena D'Amario era reale, Jacopo Sol ha lasciato la scuola Jacopo Sol è stato eliminato da Amici 24, in gara resta Alessia: confermati i sospetti sul presunto spoiler di Elena D'Amario. Un vero e proprio pasticcio che ha rovinato la sorpresa ai telespettatori.

Che pasticcio ad Amici 24: Jacopo Sol è l'eliminato della settima puntata del Serale, confermando i sospetti nati dal presunto spoiler di Elena D'Amario. Il cantante ha dovuto lasciare la scuola dopo il ballottaggio finale con Alessia, dando ragione alle supposizioni generate da un video circolato nelle ore precedenti la messa in onda.

Lo spoiler di Elena D'Amario era reale

Le parole sussurrate da Elena D'Amario all'orecchio di Jacopo Sol durante l'evento al Foro Italico di Roma si sono rivelate più di un semplice incoraggiamento. "La vita inizia ora", aveva detto la ballerina professionista al giovane cantante durante la Special Edition di Tennis & Friends, un evento patrocinato dagli Internazionali BNL d'Italia e dalla Fondazione Policlinico Gemelli. Quella che poteva sembrare una frase motivazionale si è trasformata in una vera e propria anticipazione dell'eliminazione del concorrente.

Come si è svolta l'eliminazione

La puntata di sabato 3 maggio ha visto due eliminazioni. La prima è stata quella di Chiara, il cui verdetto era rimasto in sospeso dalla settimana precedente a causa dell'indecisione di Cristiano Malgioglio. Maria De Filippi ha comunicato l'eliminazione all'inizio della puntata, offrendo però alla ballerina un posto come professionista nel talent a partire dal prossimo settembre.

Al termine delle tre manche tra le squadre, tre allievi sono finiti al ballottaggio finale: Francesco, Alessia e Jacopo Sol. Francesco è stato il primo a salvarsi dopo un'emozionante esibizione sulle note di "Io vorrei… Non vorrei… Ma se vuoi" di Lucio Battisti. "Mi sono liberato, ci ho messo tutto me stesso e spero si sia percepito", ha commentato il ballerino della squadra di Emanuel Lo, visibilmente sollevato.

La decisione finale in casetta

Come di consueto, l'eliminazione definitiva non è stata comunicata in studio ma in casetta, al rientro degli allievi dalla registrazione. È proprio in questo momento che Jacopo Sol ha scoperto di dover abbandonare il talent show, confermando che le parole di Elena D'Amario erano effettivamente un'anticipazione del suo destino nel programma. "Ti ringrazio perché sento che mi hai dato la possibilità di farmi conoscere e anche di conoscermi, grazie", queste le parole di Jacopo Sol all'indirizzo di Maria De Filippi.

Mi sono reso conto di qual è la mia attitudine, non ho mai messo catene, mi sono sempre buttato nelle situazioni. Sono felice perché anche fuori da qua so che non c'è alcun limite a quello che possiamo sognare, lo farò sicuramente con la mia musica dal primo giorno fuori. C'è ancora tanto da vedere.

Per dirla con Elena D'Amario, che ha svelato tutto: "La vita inizia ora".