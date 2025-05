Stefano De Martino alla prima del film di Giovanni Esposito, c’è anche il Dottore di Affari Tuoi Stefano De Martino e Pasquale Romano hanno partecipato all’anteprima di Nero, il film di Giovanni Esposito che lo vede protagonista come attore e regista. A Roma ieri, fuori al cinema Barberini, i tre napoletani hanno regalato qualche sketch divertente davanti alle telecamere. Non capita spesso di vedere il Dottore di Affari tuoi a volto scoperto con il noto conduttore. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

Stefano De Martino e Pasquale Romano hanno partecipato ieri all'anteprima del film Nero di Giovanni Esposito. L'attore napoletano, volto fisso di Stasera tutto è possibile, ha segnato il suo debutto alla regia e per la prima ha potuto contare sui suoi cari amici. In un video caricato dal giornalista Alessandro Savoia, si vedono Giovanni Esposito, Stefano De Martino e il Dottore di Affari Tuoi, Pasquale Romano posare davanti alle telecamere e scherzare sui loro outfit.

Stefano De Martino e il Dottore di Affari Tuoi in libera uscita

I protagonisti di Affari Tuoi, il conduttore Stefano De Martino e il dottore Pasquale Romano, erano presenti ieri all'anteprima del film Nero che ha segnato il debutto alla regia di Giovanni Esposito, al Barberini di Roma. In un video che circola sui social, De Martino ed Esposito si abbracciano calorosamente davanti alle telecamere prima di mettersi in posa per una foto. "Siamo vestiti bene, guarda come stiamo bene?" ha scherzato, in dialetto napoletano, l'attore prima di invitare Pasquale Romano a raggiungerli. Il famoso Dottore del game show di Rai1, di solito in collegamento al telefono, era vestito con abiti casual a differenza dei suoi amici, così ha scherzato: "Mi potevo mettere un po' più elegante".

Stefano De Martino al telefono con il Dottore di Affari Tuoi

Il film Nero che segna il debutto alla regia di Giovanni Esposito

Giovanni Esposito è al cinema dal 15 maggio con il film Nero, che lo vede protagonista come attore e come regista. Ha firmato la sceneggiatura insieme a Francesco Prisco e Valentina Farinaccio, e recitato insieme a Susy Del Giudice, Anbeta Toromani e Giovanni Calcagno, con l'amichevole partecipazione anche di Peppe Lanzetta, Roberto De Francesco, Cristina Donadio e Alessandro Haber. Il film ambientato in Campania, tra Mondragone e Castel Volturno, racconta la storia di un criminale di mezza età che vive di espedienti per prendersi cura di sua sorella, Imma, affetta da una disabilità, prima di scoprire di avere un potere misterioso.