Alec Baldwin denunciato dalle sorelle e dalla vedova di un marine morto in un attentato a Kabul Alec Baldwin è stato denunciato da Roice, Cheyenne e Jiennah McCollum, rispettivamente sorelle e vedova del marine Rylee McCollum con l’accusa di diffamazione e inflizione di stress emotivo tramite la pubblicazione di un post social.

A cura di Ilaria Costabile

Alec Baldwin continua ad avere problemi con la giustizia. Stando a quanto riportano le agenzie di stampa americane, infatti, è stato denunciato da Roice, Cheyenne e Jiennah McCollum rispettivamente le sorelle e la vedova di Rylee McCollum, marine morto in un attentato suicida a Kabul lo scorso 26 settembre, in cui hanno perso la vita altri 13 militari. L'accusa delle donne è quella di aver ricevuto odio e minacce dopo che l'attore ha pubblicato una foto in cui asseriva che una delle tre aveva partecipato agli attacchi di Capitol Hill del 6 gennaio dello scorso anno, ricevendo quindi insulti, e valanghe di commenti negativi che, di fatto, hanno infangato la sua immagine. La richiesta è quella di un risarcimento da 25 milioni di dollari.

L'antefatto alla vicenda

Dopo la sventurata morte della direttrice della fotografia del film Rust, Halyna Hutchins, provocata da uno sparo accidentale sul set del film di cui Baldwin era protagonista, all'attore tocca di nuovo difendersi da pesanti accuse che, però, si snodano a seguito di un preciso antefatto. Dopo la morte del giovane Rylee McCollum, il divo aveva fatto una donazione di 5mila dollari per la vedova del marine, ma secondo quanto emerge dalla denuncia, il 3 gennaio di quest'anno avrebbe scritto un messaggio alla sorella di quest'ultimo, Roice McCollum, dopo che lei ha pubblicato una sua foto alla manifestazione tenutasi in Campidoglio per l'insediamento di Biden, chiedendo se fosse lei la donna a cui era stato inviato il suo denaro e alla risposta della donna "protestare è perfettamente legale", Baldwin avrebbe sottolineato come le azioni di quel giorno avessero portato alla distruzione di proprietà del governo e fossero un attentato allo Stato.

Le accuse rivolte a Baldwin

Dopo questo scontro avvenuto tramite messaggi Instagram, l'attore avrebbe poi postato una foto della donna sui social, non curandosi del fatto che quest'ultima gli avesse detto di non aver mai preso parte alle manifestazioni violente. A seguito di questo gesto, però, Roice McCollum sarebbe stata raggiunta da una miriade di insulti e minacce di ogni genere, comprese quella di morte e anche di stupro. Attacchi rivolti anche alla sorella Cheyenne e alla vedova del militare, Jiennah, diventata mamma lo scorso settembre. Per questo motivo le accuse rivolte a Baldwin sono di violazione della privacy, diffamazione, negligenza e inflizione intenzionale di stress emotivo, per le quali è stato chiesto un altissimo risarcimento danni.