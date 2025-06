video suggerito

Aldo Montano ricoverato in ospedale: “La scherma mi ha chiesto il conto, ma i guerrieri si rialzano” Con un post pubblicato su Instagram, Aldo Montano ha fatto sapere di essere stato ricoverato in ospedale a Sassuolo per un infortunio alla spalla dovuto alla scherma. Lo sportivo ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ringraziato lo staff medico del nosocomio: “I guerrieri non si fermano, cadono, si rialzano e ripartono”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Con un post pubblicato su Instagram, Aldo Montano ha fatto sapere di essere stato ricoverato in ospedale a Sassuolo per un infortunio alla spalla dovuto alla scherma. Lo sportivo ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ringraziato lo staff medico del nosocomio. Poi, un incoraggiamento rivolto a se stesso: "I guerrieri non si fermano, cadono, si rialzano e ripartono".

Perché Aldo Montano è stato ricoverato in ospedale

"Work in progress… again! La scherma mi ha dato tutto. Medaglie, emozioni, soddisfazioni. Ma in cambio ha chiesto il conto… pezzo per pezzo". Con queste parole, Aldo Montano ha esordito nel carosello pubblicato su Instagram in cui aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute dopo il ricovero in ospedale. L'ex del GF ha subito un infortunio alla spalla: "Oggi è il turno della spalla: pit stop tecnico con il mitico Prof. Giuseppe Porcellinie lo staff top dell’Ospedale di Sassuolo. Un altro passaggio obbligato per tornare a sentirmi al 100%—dentro e fuori dalla pedana".

Infine, un incoraggiamento rivolto a se stesso per ripartire al meglio dopo questo momento di stop forzato: "Grazie a tutti quelli che mi stanno vicino, a chi mi cura e a chi mi sopporta. Non è la prima riparazione… e non sarà l’ultima. Ma sapete com’è: i guerrieri non si fermano, cadono, si rialzano e ripartono".

Al suo fianco Olga Plachina e i figli

Come accadde 1 anno fa a seguito di un'operazione, a sostenere Aldo Montano c'è stata ancora una volta la sua famiglia, composta dalla moglie Olga Plachina, campionessa olimpica di atletica, e i figli Olimpia e Mario Jr. Nel 2022 a Verissimo raccontò che si sarebbe dovuto sottoporre anche ad un'altra operazione alla spalla: "Mi devo rimettere a posto per fare la mia seconda parte di vita, devo fare il tagliando, è un po' presto ma ho usurato parecchio il mio corpo e i kilometri si sentono tutti. È arrivato il momento anche di pensare al dopo in cui non ci saranno pedane, gare e competizioni ma ci saranno tante altre belle cose che mi voglio godere e così riesco a godermi tutto con grande difficoltà", disse.