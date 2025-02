video suggerito

Alberto Rossi al centro di un litigio in strada a Roma, cosa è accaduto all'attore di Un Posto al Sole Alberto Rossi, noto attore di Un posto al sole dove interpreta Michele Saviani, si è ritrovato al centro di un litigio mentre portava a passeggio i suoi cani.

A cura di Ilaria Costabile

Quella di giovedì 6 febbraio è stata una mattinata particolarmente movimentata per Alberto Rossi, l'attore che ormai da quasi trent'anni interpreta Michele Saviani nell'iconica soap di Rai3, Un Posto al Sole. Stando a quanto riportato dal Messaggero, mentre portava a spasso i suoi cani per il quartiere Flaminio di Roma, si è ritrovato in un alterco, dopo il quale è anche andato in ospedale.

La lite mentre portava a passeggio i cani

Secondo quanto si legge sulle pagine della testata romana, Alberto Rossi si trovava tranquillamente in strada con i suoi cani, due bassotti, che è solito portare a passeggio al mattino, finché gli animali non si sono imbattuti in un altro cane, che si trovava con la sua padrona, una donna intenta a passeggiare nel quartiere Flaminio, come l'attore.

L'incontro, è diventato in poco tempo un vero e proprio scontro tra i tre animali, che i rispettivi proprietari hanno cercato di dividere. Dopodiché, sembrerebbe che anche tra l'attore e la donna in questione sia nata una discussione. I due si sarebbero rinfacciati di non aver vigilato accuratamente sui loro cani, contribuendo allo scoppio della lite canina.

A pochi minuti dall'inizio dell'alterco, sono intervenuti anche i carabinieri per cercare di placare gli animi dei due litiganti. Infine, sia la donna che Rossi, secondo quanto riferito dal Messaggero, si sono recati in ospedale per dei veloci controlli. Entrambi, infatti, hanno riportato escoriazioni e piccole ferite, probabilmente frutto del tentativo di dividere gli animali che, intanto, rischiavano di farsi reciprocamente del male. Nessun commento da parte dell'attore di Un posto al Sole che, invece, nei giorni scorsi si trovava a Napoli proprio per girare alcune scene con protagonista Michele Saviani; riprese poi ritardate a causa delle continue scosse registrate nella zona dei Campi Flegrei.