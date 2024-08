Alberto Angela ricorda il padre Piero: “Mai ho incontrato una persona così saggia, luminosa. Troppe cose mi mancano”

Sono trascorsi due anni dalla scomparsa di Piero Angela e suo figlio Alberto ha voluto ricordarlo con un post, pubblicato sui social. Il noto divulgatore tv ricorda i momenti trascorsi insieme a suo padre, rievocandone la saggezza e la prontezza nel rispondere ad ogni suo quesito, alimentando ancora di più la curiosità e la voglia di conoscenza. Inoltre, come spesse volte ha fatto, ringrazia chi seguendo l'esempio di suo padre ha deciso di dedicare la propria vita alla conoscenza e alla ricerca.

Alberto Angela formula un pensiero nel quale racchiude la riconoscenza verso coloro che hanno attinto dalla passione di suo padre Piero, per farne qualcosa di significativo, dedicandosi allo studio, alla ricerca, ma anche prendendolo come esempio. Ed è a costoro che si rivolge nella prima parte di questo messaggio commemorativo:

Sono passati due anni dalla scomparsa di mio padre. Ma non ci si abitua mai all’assenza di una persona cara. Soprattutto se ha segnato non solo la vita della tua famiglia, ma è diventata una presenza forte anche in quella di tanti che lo hanno ascoltato nelle sue trasmissioni o letto i suoi libri. Penso anche a chi, grazie a lui, ha deciso di dedicare la propria vita alla ricerca e ai temi del sapere.Tanti, appunto, che ogni giorno ti ricordano quanto sia stato importante nella loro vita. E non è una cosa scontata. Essere riuscito ad appassionare ai temi della conoscenza e del sapere intere generazioni di italiani, rappresenta il miglior premio per il suo impegno. La miglior testimonianza di quanto sia riuscito a “fare la sua parte”, come alla fine ha detto lui.